La aprobación de dos nuevos proyectos sitúan a Rafelguaraf a la vanguardia del euromunicipalismo

La aprobación de dos nuevos proyectos europeos refuerzan el liderazgo del Ayuntamiento de Rafelguaraf en el ámbito euromunicipalista. Se trata de dos proyectos europeos en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores). Estas iniciativas, "L-Democracy: Bringing young citizens together with local authorities" y "Grow, Share, Engage! Cultivating Civic Participation through Urban Gardens", refuerzan el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la cooperación internacional.

L-Democracy: Democracia y participación juvenil

Este proyecto, liderado por la Freguesia de Vila Boa do Bispo (Portugal) en colaboración con el Ayuntamiento de Rafelguaraf (España), el Municipality of Serifos (Grecia) y el Comune di Affi (Italia), busca reforzar la educación cívica y la identidad europea, especialmente entre los jóvenes. Con un presupuesto total de 168.995 euros, de los cuales Rafelguaraf gestionará 36.184,50 euros, se llevarán a cabo talleres interactivos y campañas digitales para fomentar el diálogo entre la ciudadanía y las autoridades locales, promoviendo la lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de la democracia.

Grow, Share, Engage!: Sostenibilidad y cohesión social

En este proyecto, el Ayuntamiento de Rafelguaraf actúa como coordinador principal, trabajando con socios de toda Europa: Sdruzhenie Bulgarska Mladezhka Asotsiatsia (Bulgaria), Dimos Kileler (Grecia), Ujszilvas Kozseg Onkormanyzata (Hungría), Comune di Narni (Italia), Gmina Gorlice (Polonia), ADRITEM – Associacao de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (Portugal) y Filiala Asociatiei Se Poate (Rumanía). Con un presupuesto de 166.355 euros, de los cuales Rafelguaraf gestionará 47.355 euros, el proyecto se centra en la creación de jardines urbanos innovadores como espacios de sostenibilidad, inclusión y bienestar, promoviendo la interacción social, el liderazgo juvenil y la educación ambiental.

Un futuro europeo para Rafelguaraf

La alcaldesa, Rafaela Aliaga Sendra, ha destacado que estos proyectos consolidan a Rafelguaraf como un referente en la gestión de iniciativas europeas y generar oportunidades de alianzas con otros municipios: “Estamos orgullosos de participar en estos proyectos transformadores que benefician a nuestra ciudadanía y posicionan a Rafelguaraf en el mapa europeo. Seguiremos trabajando para aprovechar al máximo las oportunidades que Europa nos ofrece”.

Ambos proyectos tendrán una duración de 24 meses y generarán un impacto significativo, no solo en la calidad de vida de los ciudadanos, sino también en la capacidad del municipio para liderar iniciativas europeas innovadoras y sostenibles. Rafelguaraf reafirma así su compromiso con el progreso y la cooperación internacional.