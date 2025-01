El comercio de Algemesí impulsa una red solidaria para reabrir sus locales

La Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí (ACSA) estima que un 30 % de los locales situados en esta localidad, epicentro de la catástrofe en la comarca, todavía no ha vuelto a abrir sus puertas casi tresmeses después de las inundaciones que anegaron prácticamente todo el municipio. Las pérdidas, según ACSA, ascienden a los 13 millones de euros, por lo que, en sus palabras, «muchos negocios no podrán abrir sus puertas si no llegan las ayudas por parte de las administraciones». Por el momento, calculan que más de una decena de establecimientos no volverán a abrir por los elevados costes y las grandes pérdidas. Cabe destacar que los negocios no sólo tuvieron que deshacerse de sus productos, sino que también han tenido que volver a invertir en el mobiliario y la adecuación del espacio, puesto que en la mayoría de casos el agua superó el metro y medio de altura.

Ante esta situación, la agrupación ha decidido crear una red solidaria por el comercio local de Algemesí con el fin de ayudar a los establecimientos de proximidad. En este sentido, las personas interesadas pueden conocer a través de su página web los negocios que fueron arrasados por la dana y ayudarles de manera económica o aportando material para poder recuperar la normalidad con la mayor brevedad posible.

Los establecimientos han vivido una situación muy complicada durante estos cerca de tres meses y, a su vez, han trabajado a contrarreloj para volver a abrir sus puertas y poder retomar su actividad. Sin embargo, en muchos casos, todavía queda mucho por hacer.

ACSA reconoce que muchos propietarios quieren retomar su actividad, por lo que han invertido mucho tiempo y dinero, pero los daños son difíciles de asumir para muchos autónomos. «Los principales problemas a los que se enfrentan es que muchos están arrasados y se han quedado sin nada», indican. Por ello, reclaman a la ciudadanía que sigan demostrando su solidaridad, como hicieron desde el primer momento, para ayudar a estos negocios con el fin de que vuelvan a levantarse. Las personas interesadas pueden acceder a la página web y escoger uno de los locales, que están clasificados por tipologías. En la página, se puede conocer en profundidad cada tipo de establecimiento mediante el acceso a sus redes sociales con el fin de proporcionarles mayor visibilidad. Además, se puede colaborar de manera económica, puesto que cada local cuenta con una «crowdfunding» o un número de cuenta o teléfono al cual poder enviar el dinero.