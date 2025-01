Pancho, el perro que recorrió Alzira buscando a su dueño: "Se merece un nuevo hogar"

Los perros siempre se han considerado uno de los animales más fieles al ser humano. Una muestra de ello es Pancho, que fue rescatado por la protectora de Carlet Modepran, tras recorrer gran parte de Alzira buscando a su dueño. El refugio ha compartido su caso en redes sociales para encontrarle un nuevo hogar en el que le brinden el cariño que se merece.

"El pobrecito es tan leal que iba buscando entrar en la que era su casa. Su “dueño” se largó y se lo dejó a un amigo que ha pasado de él. El pobre animal se cruzó el pueblo buscando lo que creía su hogar pero allí no había nadie", lamentan desde Modepran. Señalan que el animal estuvo horas rondando el domicilio con mucha tristeza, lo cual sorprendió a muchos de los presentes. "Muchos llamaron a la policía, aunque él estaba tranquilo. Solo quería entrar en su casa", recuerdan.

Los propios vecinos le proporcionaron agua, comida y cobijo mientras intentaban averiguar qué ocurría. Según relata la protectora, los agentes de la Policía Local también intentaron contactar con el propietario "sin éxito".

El vecindario explicó, según la protectora, que Pancho vivía en este lugar desde el verano. "No lo cuidaba demasiado, no llevaba ningún tipo de collar, no tenía chip y probablemente tampoco ha visitado nunca el veterinario y aún así el pobre perro lloraba queriendo entrar en su casa”, explican en la publicación.

Tras varios intentos de contacto, la protectora llegó al lugar de los hechos el pasado mes de diciembre para recogerlo. "Cuando nos lo llevamos, no hizo un mal gesto ni gruñó ni ladró, ni intentó zafarse de la correa… Sino que paseó con un desconocido con la correa tranquilamente, confiado, sin tirones, hasta la furgoneta de la protectora", recuerdan. Cuando lo subieron a la furgoneta, los voluntarios se dieron cuenta de que tenía una pequeña herida en la cola y en una almohadilla.

La protectora espera que su historia llegue a alguna persona que quiera brindarle su amor. "Tiene toda la vida por delante. Ya ha sufrido bastante. Se merece por fin un buen hogar", concluyen.