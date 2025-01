Alzira actualizará los protocolos de acoso laboral y sexual tras la denuncia de Mar Chordá

El Ayuntamiento de Alzira ha puesto en marcha un equipo de trabajo técnico para actualizar los protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo tras la denuncia de la concejala de UCIN, Mar Chordá. Chordá comunicó a principios de diciembre que iba a presentar una denuncia por "acoso laboral y sexual con técnicas de violencia verbal y vejaciones" contra el portavoz del grupo, Enrique Montalvá, al que también atribuía gestos obscenos que representaban, en sus palabras, "una humillación como persona y como mujer".

Tras la denuncia, los equipos técnicos de Servicios Sociales y Función Pública elaboraron dos informes a petición de alcaldía con el fin de modificar los protocolos e incluir los cargos electos. Estos documentos, que se entregaron a todos los concejales municipales antes del pleno del 23 de diciembre, indicaban la "dificultad de forma y fondo a la hora de aplicar a los cargos electos el protocolo actual", ya que, como se recogía en los informes, estos no están sometidos a los mismos régimenes disciplinarios que los empleados públicos por la comisión de infracciones en material laboral. En este sentido, el consistorio recuerda que, al tratarse de un tema laboral, es la mesa de negociación, con representación sindical, quien tiene la competencia para valorar los cambios.

Rechazo en el pleno de enero

En ese mismo pleno, el gobierno de Alzira (Compromís, PSOE y el propio Montalvá) rechazaron las mociones presentadas por Chordá y el PP, en la que se reclamaba la inclusión de los cargos políticos dentro del protocolo para la actuación y prevención de situaciones de acoso moral o psicológico en el ayuntamiento de la ciudad. En este pleno, también se proponía aplicar el protocolo de la Diputación de Valencia, que prevé la inclusión de los cargos electos, pero no incluye el régimen sancionador.

Durante su intervención en el pleno, el alcalde, Alfons Domínguez, señalaba que "este tipo de protocolos deben ser fruto de la negociación de los representantes de las personas empleadas, no de los miembros de la corporación". Por su parte, la portavoz de Compromís, Amèlia Blanquer, explicaba que el voto negativo se basa en los informes emitidos por los técnicos. "Según la normativa vigente, esta inclusión no es competencia municipal. Los protocolos están diseñados para regir las relaciones laborales en el ámbito de la administración pública, no en cargos electos, por lo que nosotros no podemos tomar la decisión, tiene que ir más allá -el Ayuntamiento remitió la denuncia a Fiscalía-", indicaba.

Dificultad de aplicación

El consistorio reconocía "la dificultad de aplicación en las circunstancias actuales", por lo que proponía dejar las mociones "encima de la mesa para estudiarlas detenidamente con los departamentos implicados y los representantes sindicales". A pesar de la negativa, el equipo de gobierno inició el estudio a principios de enero por parte de la Comisión de Igualdad de la inclusaión de los cargos electos y la actualización de los protocolos de acuerdo con las nuevas leyes estatales y autonómicas.

La comisión, integrada por técnicos, sindicatos y concejales, se reunió el pasado 21 de enero, donde se formó el equipo de trabajo técnico interdepartamental con asesoramiento jurídico externo. Las siete personas deben estudiar cómo implementar la inclusión de los cargos electos para poder aplicar legamente el protocolo a personas sin relación laboral y actualizaR los protocolos de acoso del Ayuntamiento de Alzira según la normativa vigente.

El consistorio recuerda que, a parte de esta medida, la corporación ha trasladado la denuncia a la Fiscalía y ha actuado para que Chordá pueda seguir ejerciendo su cargo con garantía.