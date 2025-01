La fallera mayor de Alzira 2024 justifica la sesión de fotos con barro: «El arte es subjetivo»

La fallera mayor de Alzira 2024 Zaira Cano responde a los comentarios sobre «Valencia llora», una sesión de fotos realizada por Noemi Camarena e inspirada en la tragedia de la dana. En las imágenes, Cano aparece cubierta de barro, sin ropa, con el peinado de fallera y con una expresión dramática, algo que ha despertado diversas opiniones entre el público. «Hay gente a la que le puede gustar o no. Para mí la fotografía es arte y el arte es subjetivo», comenta Cano a este diario.

Zaira Cano, fallera mayor de Alzira 2024, posa en la sesión de fotos «Valencia llora» inspirada en la dana. / Noemi Camarena

La colección «Valencia llora» nació para «hablar del dolor de Valencia a causa de la dana», en palabras de la fotógrafa, peluquera y caracterizadora de Alzira. Como ya explicó a Levante-EMV, la inspiración para realizar esta sesión de fotos le vino un día en su peluquería. Camarena, peluquera habitual de Cano, le propuso la idea a esta hace meses. Así lo confirma la exfallera mayor de Alzira: «Noemi me peinaba y su hija me maquillaba cuando fui fallera mayor, por lo que siempre he estado muy a gusto con ellas y acepté».

La modelo explica que hacer la sesión «fue una idea muy bonita y una experiencia muy chula, pero acabé llorando de verdad porque me generó muchas sensaciones y me quedé impactada al verme toda llena de barro». En las fotos, se mancha la cara maquillada con sus manos, cubiertas de fango corporal que la caracterizadora compró para la ocasión.

Para situarse e inspirarse frente al objetivo, Camarena le puso música relacionada con las fallas: «Me pusieron el himno de Valencia, el que me pone los pelos de punta. Suelo llorar cada vez que lo escucho. Con eso consiguieron que llorara lágrimas de verdad, no falsas», explica Cano.

Zaira Cano, fallera mayor de Alzira 2024, posa en la sesión de fotos «Valencia llora» inspirada en la dana. / Noemi Camarena

Aunque el collar, los pendientes y la pulsera que utilizó para el reportaje eran suyos, las peinetas son las que le regalaron sus compañeras falleras en su despedida como mayor representante de las Fallas de Alzira de 2024. «Quise utilizarlas porque para mí son las más importantes, pero ahora están impecables», subraya.

Respecto al debate sobre las fotografías en redes sociales, la fallera manifiesta: «Se están diciendo verdaderas barbaridades. La mayoría de los comentarios son buenos, pero los insultos, como siempre, se esconden en el anonimato, y una persona anónima no puede afectarme».