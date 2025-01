Escola Valenciana recorda les víctimes de la dana en la Nit de Benimodo

Escola Valenciana recordarà les víctimes de la dana en la XXI Nit d’Escola Valenciana, que tindrà lloc aquest dissabte a l’Auditori Casa de Cultura de Benimodo, a la Ribera, després d’haver-se ajornat el passat novembre.

La Ribera fou una de les comarques afectades valencianes per la dana del 29 d’octubre de 2024, per la qual cosa Escola Valenciana va decidir ajornar l’esdeveniment amb què, anualment, reuneix activistes, representants institucionals i personalitats valencianes per tal de retre homenatge les persones, col·lectius i entitats que treballen cada dia per la normalització del valencià.

“En aquell moment, vam decidir posar tota la nostra atenció en acompanyar les persones i els municipis afectats, mostrar-los el nostre suport i solidaritat en temps tan dolents i incerts”, ha expressat la presidenta de l’entitat, Alexandra Usó i Carinyena. Usó ha afegit, a més, que l’acte del dissabte, amb què l’entitat guardonarà el poeta Marc Granell, l’Espai Joan Fuster i La Bressola, de la Catalunya Nord, acollirá una acció de record a les víctimes de la dana.

La XXI Nit d’Escola Valenciana representarà, a més, l’escenari de presentació del calendari de les Trobades d’Escola Valenciana 2025, que recorreran el país sota el lema “En valencià, lliures i amb orgull”. També, constituirà un homenatge a les figures de Vicent Andrés Estellés i Didín Puig, figures destacades del municipi, la comarca i el país. Els periodistes Sònia Bosch Bivià i Rafa Miragal Ramón presentaran la gala, que comptarà amb l’actuació de Xiomara Abelló. L’accés és gratuït prèvia reserva.

Visita cultural

La XXI Nit d’Escola Valenciana acollirà una visita cultural guiada des d’Alginet a Carlet i Benimodo, que organitza el col·lectiu El Camí del País Valencià el diumenge 26 de gener, a partir de les 9 hores.