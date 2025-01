Alzira: 50 anys de medi ambient

De tant en tant és bo mirar enrere i vore com hem evolucionat, sobretot en temes fonamentals com el Medi Ambient, del qual depenen la nostra salut, benestar i futur. Així doncs, en el marc de la III Setmana del Medi Ambient i la Pau del CEIP Ausiàs March, aprofite per a reflexionar i resumir el que he viscut a Alzira aquests darrers 50 anys. I comence amb les principals coses bones que s’han fet:

Lluita ciutadana que evità la urbanització que volien construir a l’entrada de La Murta.

Declaració del Paratge Natural Municipal protegit de La Murta i La Casella.

Nova lluita ecologista que va impedir el PAI que projectaven a la Vall de la Casella.

Vigilància, col·laboració ciutadana, extinció d’incendis forestals.

Parcs, zones verdes i arbres que s’han plantat dins de la ciutat i en l’entorn natural.

Construcció, per fi, de la depuradora d’aigües residuals .

. Recuperació relativa del bosc de ribera al voltant del riu Xúquer.

Desenvolupament creixent de la producció ecològica i creació d’una cooperativa.

Lluita ecologista i ciutadana que aconseguí parar al Molí Borrego l’autovia que volien fer pel sud d’Alzira i pel mig de la Vall de La Barraca i La Valldigna.

Carrils-bici, carrers bici-vianants, Via Verda, Passeig Fluvial i Cinturó Verd fets per a fomentar la salut i el transport sostenible.

i Cinturó Verd fets per a fomentar la salut i el transport sostenible. Tren de rodalies gratuït (és mesura estatal però molt útil i més si millorara la qualitat).

Autoconsum fotovoltaic, que ja abastix alguns centres educatius i d’altres.

Algunes actuacions contra les riuades i l’emergència climàtica.

Creixent conscienciació mediambiental entre la població, gràcies sobretot al treball d’educadors, ecologistes i programes divulgatius.

Imatge del Xúquer al seu pas pel Pont de Ferro d'Alzira. / Levante-EMV

I respecte a les coses mal fetes, heus ací una llista resumida:

Urbanisme desaforat : la superfície urbanitzada ha crescut molt més que la població i a sovint sense necessitat, per l’especulació i avarícia dels promotors, de manera que hui tenim com a exemple el sector Tulell, on inicialment volien fer 20.000 vivendes arrasant els camps, després les reduïren a 5.000 i els propietaris s’escarotaren, i finalment s’han fet només 3 edificis, l’últim tancat perquè no han venut ni un pis. Allí mateix tenim el macro-aparcament subterrani, un «problemón» ruïnós que vorem com solucionen. Un altre exemple és el nou centre comercial de Vilella, inviable i abandonat a mig construir, que va destruir 100 fanecades de terra fèrtil i ens va costar a tots 55 milions d’euros amb el rescat bancari. També el polígon ITV, infrautilitzat i buit al 70%. I encara seguixen construint, malgrat que hi ha un 15% de vivendes buides.

Urbanisme destrellatat : s'ha edificat damunt de barrancs, com l'Avidesa, que va tallar els barrancs d'eixida de les aigües de la Casella, o la carretera d'Albalat, que va tallar el barranc de la Murta, agreujant així les inundacions. A més, pels interessos d'uns pocs, s'ha continuat edificant en les zones més baixes (Les Basses, Venècia, Tulell,...) i increïblement en la part alta que no s'inunda (Torretxò) planificaren un poliesportiu a l'aire lliure... I tenim tot el terme ple de polígons, poligonets, urbanitzacions i xaletets.

Aigües sobreexplotades i contaminades : en estiu el Xúquer es queda pràcticament sense cabal en la part final per les excessives extraccions directes (la dotzena d'assuts) i indirectes (milers de pous, legals i il·legals), a més està molt contaminat de residus de tota mena, especialment agroquímics; igual que l'aqüífer, que va deixar de ser potable fa dècades i ara al pou de la Casella hem de filtrar-la, depurar-la, llevar-li tòxics i encara mesclar-la amb la del riu, que duguem neta des d'Antella. I no oblidem la brutera intermitent del Barxeta, denunciada a sovint però que la CHX no troba mai.

La pantanada va ocórrer per les fortes plogudes de 1982 i fou molt agreujada pel nefast funcionament del pantà de Tous, els incendis forestals amunt que deixaren la terra nua i l'aigua baixà ràpidament, l'autovia que no tenia prou eixida per a tant de cabal i va fer pujar el nivell d'aigua encara més a les nostres cases. Hauríem d'haver aprés d'aquella catàstrofe, però veient la DANA del 2024 sembla que no ha sigut així.

Agricultura convencional que contamina i és ruïnosa, perquè la majoria d'agricultors seguixen tractant químicament els seus camps, que els contaminen i fan emmalaltir primer a ells mateixos i després als consumidors, a la fauna útil i a l'aqüífer. Damunt, els intermediaris i els polítics neoliberals obrin les fronteres als productes del sud i arruïnen els nostres agricultors, de forma que ja hi ha un 30% de camps abandonats.

Pocs arbres i zones verdes , falten quasi tants arbres com hi ha, uns 8.000, per a complir les recomanacions de l'OMS de tindre 1 arbre per cada 3 habitants dins la ciutat. I cal una jardineria ecològica que deixe les fulles baix dels arbres perquè es composten, substituïsca la gespa per aromàtiques, prime les espècies autòctones, etc.

Problema dels residus sòlids urbans mal resolt perquè no s'apliquen les 4R i damunt el rebuig s'envia a Villena, contaminant encara més amb el tràfic cap enllà de tants camions. I els residus industrials deuen estar igual o pitjor de "resolts". Menció especial als plàstics, llandes, xiclets, burilles, excrements, trastos, etc., que els incívics llancen pertot arreu i fan que el poble mai estiga net i ens coste milions d'euros netejar-lo tots els dies.

Falles de plàstic (EPS) que en cremar-les emeten un fum negre amb centenars de compostos perillosos per a la salut, fum que a voltes respiren els xiquets, que són els més sensibles; no hauria de subvencionar-se cap falla que no estiga feta amb materials naturals, com les feien abans. I les festes sense mesura ni control han proliferat tant que ara fins i tot les confraries fan dossers com falles per a representar la Pasqua i després llancen camions de deixalles de poliestiré expandit.

Macrocentrals fotovoltaiques que s'estenen també per la Ribera i part d'Alzira amb una allau de plaques i la teranyina de cables que sobrevolen els camps. En realitat, si s'instal·laren sobre les teulades i sòls degradats (aparcaments, solars, autovies, canals, ...) tindríem energia suficient per a autoabastir-nos (recolzats per eòliques, La Muela de Cortes, altres pantans, etc.) i inclús podríem tancar la perillosa nuclear de Cofrents. Però això no donaria beneficis a les grans companyies i els seus amos...

Malbaratament energètic i de diners al municipi, per exemple al Parc de l'Alquenència es mantenen les faroles enceses tota la nit, quelcom absolutament innecessari; així mateix l'enllumenat públic dels carrers durant la nit és un luxe superflu que hauríem de replantejar-nos (no podríem apagar-lo entre les 2 i les 5 h?). Etc.

Importacions llunyanes de productes agrícoles i d'altres que ja en tenim ací i són de millor qualitat, al final suposen una important contaminació i calfament del clima, i també arruïnen els nostres agricultors locals. Per tant, abans de comprar res, mirem la procedència i rebutgem tot el que vinga d'altres països!

Fauna i flora invasora que a sovint extingix l'autòctona i ens complica la vida ací, com per exemple les cotorres, carranc americà, clòtxina zebra, panderoles americanes, mosquit tigre, mosca negra, ailant, miraguà, lantana, plomers, ... No hauríem de comprar cap animal (si vols un adopta'l de la protectora local), ni cap planta exòtica, i hauria d'haver una campanya permanent per a reduir les espècies invasores. Per suposat, l'abandó d'animals és abominable i mereixedor de càstig.

Extinció d'espècies , fa dècades al camp es veien gripaus, granotes, papallones, marietes, pardalets, rates penades i molts altres animals; ara inclús als camps ecològics pràcticament no es veuen perquè verins i construccions els han eliminat. Per contra, altres que no tenen depredadors proliferen sense control (senglars, rates, coloms, ...), caldria reintroduir depredadors mitjans com falcons, àguiles, brúfols, etc.

Massa vehicles de motor , uns 35.000 a Alzira i són la principal font de contaminació de l'aire: l'ozó ha crescut un 78% en 2023 respecte a la dècada anterior i 49 dies/any es superen els màxims recomanats per l'OMS; això en l'estació de control situada als afores, als carrers més transitats el problema serà major. I el transport és el principal emissor dels gasos d'efecte hivernacle, responsables del calfament del clima.

Pujada de temperatures i desastres climàtics augmentant dècada rere dècada. Ja estem més d'1,5ºC per damunt les mitjanes d'abans i això agreuja els fenòmens climàtics extrems com les ones de calor, que maten a milers de persones cada any a Espanya, i les plogudes torrencials, cada volta més intenses i freqüents, com la recent DANA, que ha matat 227 valencians en no ser alertats pel president Mazón.

Tots aquests problemes tenen solucions factibles: fomentar la proximitat, viatjar menys, moure’ns a peu, en bici o transport públic, consumir productes locals i ecològics, menjar menys carn, estalviar materials i energia, aplicar les 4R i sobretot coneixement i conscienciació a tothom. Si les apliquem, viurem millor, més sans i més a gust; si no les apliquem ja, els problemes aniran agreujant-se perillosament fins a fer-se irreversibles...

Alzira és una ciutat ideal, ni tan gran, contaminada i atabaladora com la capital, ni tan xicoteta i falta de serveis com els pobles menuts. Ideal també pel seu entorn divers i bonic, amb muntanyes, fonts, rius, horts, ... Si la cuidem tots, serà un lloc encisador.