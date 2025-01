La Entidad Local Menor de la Barraca sopla ya 25 velas

La resolución por la que el Consell de la Generalitat Valenciana autorizaba la constitución de la Barraca d’Aigües Vives como Entidad Local Menor venía a materializar el 26 de enero del año 2000 una antigua aspiración de los vecinos de este núcleo urbano, que reclamaban una mayor autonomía y capacidad de decisión ante la permanente sensación de discriminación respecto de los vecinos de Alzira y Carcaixent, municipios de los que depende. Se cumplen mañana 25 años de aquel hito y el actual ayuntamiento ha querido conmemorar la efemérides en un acto que este sábado recordará la constitución de la primera comisión gestora de la Entidad Local Menor, en septiembre del mismo año 2000.

Ayuntamiento de la Barraca en una imagen de archivo / Perales Iborra

«Claro que se nota tener un ayuntamiento propio, por lo que yo he visto y me comentan los vecinos, es mejor que gestionen los recursos personas que conocen bien el terreno y las necesidades que tenemos que tener que plantearlas a personas que no residen aquí», comenta Gilles Denans, actual alcalde de la Barraca, que no renuncia en un futuro a solicitar nuevas competencias o incluso la ampliación de la demarcación de la Entidad Local Menor, que abarca solo la parte que depende de Alzira. Por otra parte, aunque asume que legalmente resulta hoy imposible, reconoce que esta figura jurídica se concibe como una transición hacia la conversión en un municipio indepediente como sucedió en Benicull.

El alcalde, Gilles Denans, y miembros de la actual corporación, en el pleno de constitución tras las elecciones de 2023. / Perales Iborra

El caso de Benicull sirvió de ejemplo a la Barraca y a otros núcleos urbanos que, alejados del principal, compartían esa misma sensación de discriminación cuando no de abandono. Valga como ejemplo que, sin salir de la Ribera, tanto El Perelló como El Mareny habían logrado el reconocimiento como entidades locales el año anterior.

En el caso de la Barraca, la resolución del Consell culminaba un proceso que había arrancado ocho años antes con la celebración de una consulta popular en la que, a pesar de la oposición manifestada desde Alzira, 275 vecinos votaron a favor de impulsar el proceso y solo 16 lo hicieron en contra. Fue un primer paso aunque todavía tendrían que pasar seis años hasta que se formalizó por escrito la petición ante el Ayuntamiento de Alzira, en lo que representaba el tercer intento del siglo XX.

El primero se había producido en el año 1926 mientras que a finales de la década de los sesenta hubo una segunda iniciativa, según la información recopilada por la asociación de vecinos de la Barraca, que impulsó la constitución de la Entidad Local Menor.

El acto con el que hoy se conmemorará el 25 aniversario de la entidad está previsto que cuente con la participación de los alcaldes de Alzira y Carcaixent, Alfons Domínguez y Carolina Almiñana. Gilles Denans asume que no es un día para plantear nueva reivindicaciones, aunque no duda en señalar como un objetivo prioritario poder conseguir la apertura de un retén de la Policía Local de Alzira y contará con un agente a diario «lo que nos facilitaría mucho la comunicación con la policía».