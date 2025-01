Un alzireño triunfa en los Feroz con el diseño del cartel de «Salve María»

La película "Salve María", de la directora Mar Coll, consiguió alzarse este sábado con dos Premios Feroz en una gala celebrada en Pontevedra. Uno de estos galardones tiene sabor alzireño. El cartelista de Alzira, Octavio Terol, ha sido el encargado de crear, junto al fotógrafo Lluís Tudela, el póster de esta ficción, que no ha dejado indiferente a nadie.

Terol ya estuvo nominado hace dos años por el cartel de "La abuela", una ficción de terror del director valenciano Paco Plaza. Aunque en aquella edición el cartelista no tuvo suerte, este sábado ha regresado con un Feroz. A este cartelista todavía le cuesta asimilar este premio fruto de su esfuerzo y trabajo. "Soy muy tímido, por lo que estaba muy asustado por si me tocaba subir y hablar", reconoce a Levante-EMV. Terol recalca que "fue uno de los momentos más bonitos de su vida, pero también en el que más nervioso estuvo". El alzireño, que actualmente reside en Cullera, no quiso olvidarse de los otros nominados (Jordi Rins, David García, Laura Pere, Juan Gatti, Nico Bustos, Emilio Lorente y Manuela Aparicio", a quienes considera "ídolos". Durante su discurso, también agradeció a la productora Elastica Films, su familia y su pareja.

Terol lleva cinco años trabajando como cartelista, ya que antes había estado en una agencia de publicidad. El alzireño nunca había trabajado con esta productora, por lo que el reconocimiento cobra todavía más importancia. Cuando vio la película, él tenía claro lo que quería representar, aunque sabía que su odia podría comportar varias críticas. "Hay una escena clave, en la que la protagonista tiene un sueño y empieza a lactar. Para mí era muy potente, por lo que decidí recuperarla", recuerda. Tras varias propuestas, el alzireño se decantó por esta imagen. "Les sorprendió por si nos censuraban", recalca. El cartel, en el que se puede observar un pecho, fue censurado por Adif, Google y Meta. Sin embargo, en sus palabras, "teníamos que asumir y arriesgar", ya que reconoce que se trata de un cartel "muy potente y visual".

El alzireño siempre ha sido un amante del cine. Desde hace diez años, ha estado elaborando carteles para cortometrajes y obras de teatro. Sin embargo, la llamada de Paco Plaza le hizo apostar por este oficio. Decidió trasladarse a Madrid para desarrollar sus estudios, pero un tiempo después decidió regresar a la comarca y afincarse en Cullera. "Soy de un pueblo en el que esto sería inimaginable", reconoce Terol, quien recalca que "mucha gente decide irse a Madrid o a Barcelona para desarrollar su carrera". Sin embargo, él tenía claro que este era su lugar. "Al principio tenía miedo porque todo pasa en las capitales, pero es un privilegio estar aquí y poder disfrutar de la playa". recalca.

Terol no fue el único nominado en esta gala. El compositor Arnau Bataller competía por la mejor música original en "El 47". Sin embargo, el premio fue para Alberto Iglesias por "La habitación de al lado". Ahora espera alzarse con un Goya en la misma categoría en la gala que se celebrará el próximo 8 de febrero.