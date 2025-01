El gobierno de Alzira arropa al edil denunciado por acoso mientras Ens Uneix afea en la diputación su «pasividad»

La tormenta política suscitada en Alzira a raíz de la denuncia por acoso presentada por la concejal de UCIN Mar Chordá contra el portavoz del grupo municipal, Enrique Montalvá, ha vivido este lunes nuevos episodios en dos frentes diferentes. Los socios de gobierno de Enrique Montalvá en el Ayuntamiento de Alzira (Compromís y PSOE) han respaldado al portavoz de UCIN y, a la espera de la resolución del juzgado, también consideran que esta denuncia ha derivado en una maniobra política que busca derribar al gobierno local en la que ven detrás la mano de Ens Uneix.

Gemma Alós (PSOE), Alfons Domíguez (Compromís) y Enrique Montalvá (UCIN), este lunes en rueda de prensa. / Pascual Fandos

Paralelamente, la vicepresidenta de la diputación y portavoz de la formación independiente, Natàlia Enguix, lograba el apoyo del PP para aprobar la propuesta para que se revisen los protocolos de acoso en los ayuntamientos de forma que también incluyan a los cargos electos, y no solo a los trabajadores, tras una intervención que afeaba el doble rasero de Compromís y PSOE por su pasividad en el caso de Alzira. PSOE, Compromís y VOX se abstuvieron.

Domínguez confía en Montalvá

“Creo que (Mar Chordá) está siendo manipulada, no se me ocurre otra”, ha señalado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que también ha expresado su confianza en lo que le traslada Montalvá en respuesta a esa acusación.

“Si tuviera dudas en ciertas cosas, muy probablemente estaríamos hablando de otra situación y se lo hubiera planteado ya a Enrique. Gemma (Alós) y yo estuvimos en la conversación con la concejal y en esta batalla y no vemos las cosas igual que ellos. (…) No tengo por qué poner en duda lo que dice Mar, pero sí sé que no ha dicho toda la verdad porque estuvimos en una conversación que no coincide con lo que dijo ella, aunque igual el juez entiende otra cosa”, ha señalado Domínguez.

La portavoz del PSOE, Gemma Alós, por su parte, no ha dudado en señalar que, sin entrar la denuncia de Chordá, existe “una estrategia política para hacer caer a este gobierno” y ha recordado que, igual que reveló Montalvá, también a ella le ofrecieron la alcaldía “porque Ens Uneix cogía de la oreja al PP para que votaran a favor”.

Domínguez y Alós han comparecido esta mañana junto a Montalvá para dar cuenta de la redistribución de delegaciones tras la retirada de la concejalía de Fiestas a Chordá y de la creación de una gran área de Emergencia Climática para poder mejorar la protección frente a fenómenos meteorológicos extraordinarios.

Con todo, la acusación de Chordá contra Montalvá y las peticiones de dimisión del edil por parte de Ens Uneix, el partido que en la diputación lidera la vicepresidenta Natàlia Enguix, que hoy mismo llevaba al pleno de la corporación provincial una propuesta, que ha sido aprobada, para que se revisen los protocolos de acoso, mantienen los focos sobre el caso. Enguix ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Alzira durante su intervención que “tome las medidas necesarias para garantizar que la concejala siga ejerciendo sus funciones como cargo electo”. La portavoz de Ens Uneix ha lamentado que “el gobierno no tomara medidas derivando el caso a la Fiscalía, ya que consideraban que, por su cargo, no tiene derecho a estar protegida por este protocolo”.

En cuanto a los presuntos intereses partidistas, que han dejado entrever PSPV y Compromís durante el pleno, ha recordado que “la concejala pidió amparo a la delegación de Igualdad, ya que desde su ayuntamiento no se ha tomado ninguna medida ni se le ha apoyado ni se han condenado los hechos denunciados”.

Montalvá: “Acoso sin motivo”

Enrique Montalvá se ha vuelto a referir a las acusaciones de Chordá como falsedades y ha denunciado estar sufriendo “un acoso muy grande sin motivo”. El portavoz de UCIN ha emplazado a dejar trabajar a la justicia, ha pedido que se respete su presunción de inocencia y ha cargado contra Natàlia Enguix al señalar que no se entiende su actitud “a menos que esté muy involucrada en un proyecto imperialista, crea que Alzira le hace falta y tenga que poner todos sus cañones dirigidos hacia aqui”, mientras recordaba las propuestas de un emisario que hablaba en su nombre y que le ofrecía la alcaldía de Alzira si rompía el pacto. Su negativa dio paso a la crisis de UCIN y, posteriormente, se produjo la denuncia por acoso de Chordá. Montalvá ha incidido que si bien se ha hablado de acoso laboral y sexual -o por razón de sexo, según el matiz que se ha incorporado a posteriori -, el único documento que tiene en su poder es la diligencia de la comisaría cuando fue citado a declarar que indica que ha sido denunciado únicamente por acoso laboral.

Ens Uneix siempre ha negado cualquier maniobra para cambiar de color el gobierno de Alzira y ya replicó a este alegato de Enrique Montalvá que suponía «buscar excusas y plantear conspiraciones que sólo están en su cabeza para justificar comportamientos inadecuados y faltones», por lo que emplazaba al portavoz de UCIN a «disculparse públicamente» y devolver a Mar Chordá las atribuciones y el sueldo que tenía asignado antes de su destitución a finales de noviembre. Ens Uneix también insta a Montalvá a «abandonar la escena pública».

Montalvá, por su parte, ha criticado que Ens Uneix esté dando cobijo a los que maniobraron para impulsar la moción de censura en Alzira y ha defendido que él se ha limitado a actuar con dignidad tras dar su palabrar al firmar el pacto.

"Nos retrotraen el caso de Nevenka"

Durante el pleno de la Diputación, Enguix ha vuelto a solicitar que se apartara a Montalvá del equipo de gobierno. “Depender de una persona para mantener el gobierno tiene estas cosas. El alcalde tendría que haber echado a Montalvá y recuperar a Mar”, ha reiterado la vicepresidenta, quien ha recriminado las “excusas”. “Casos como el de Alzira nos retrotraen al caso de Nevenka, ya que Mar ha estado revictimizada mientras que el que tendría que estar apartado sigue contando con el apoyo de su partido y de los que gobiernan con él”, ha denunciado Enguix, quien ha retirado que “no hay ningún interés partidista”. “Condeno los hechos vengan de quien vengan. Es muy grave el silencio y ponerse de espaldas a una compañera de un ayuntamiento que ha pedido ayuda”, ha incidido.

La moción, como ha ocurrido durante las últimas semanas, ha comportado una serie de reproches entre la propia Enguix y las portavoces de Compromís, Dolors Gimeno, y del PSPV, Neus Garrigues. Por su parte, Gimeno ha solicitado que esta medida no se focalizara exclusivamente en Alzira y ha recordado que el cese de la concejala fue previo a la denuncia y se debía a “una cuestión interna”. “El gobierno pidió a los servicios jurídicos que se pusieran a trabajar en esto”, ha señalado. Sin embargo, Gimeno ha reconocido que “si hubiese sido un concejal de Compromís, lo hubiésemos apartado, pero depende de los partidos”.

Ante este tipo de casos, la portavoz de Compromís ha reconocido que los consistorios deben trabajar para adaptar sus protocolos con el fin de que no se repita una situación similar. No obstante, ha reiterado que “estas situaciones no pueden ser utilizadas políticamente para sus intereses”.

Actuación “adecuada”

La portavoz socialista, por su parte, también ha manifestado su compromiso con la igualdad y ha rechazado cualquier tipo de acoso. Sin embargo, Garrigues ha destacado que “el Ayuntamiento de Alzira ha actuado de forma adecuada” y ha recordado que hace unos días pidió que se revisaran los protocolos. “La concejala sigue ejerciendo sus derechos y han consultado los servicios jurídicos”, ha incidido. No obstante, y en cuanto a la reprobación de Montalvá, la socialista ha lamentado que “no podemos exigir a los gobiernos locales que exijan medidas políticas como la reprobación”. “Está en la vía judicial y, por lo tanto, tenemos que esperar para tomar medidas desde la Diputación”, ha reivindicado Garrigues recordando que Alzira también ha decidido esperar a las resoluciones judiciales para “saber como actuar”, por lo que, en sus palabras, “es una decisión que apoyamos”.

Mar Chordá, al finalizar el pleno de la diputación ha querido agradecer a Natàlia Enguix «todo lo que ha hecho por mi". "Me he quedado sorprendida por la actitud de PSOE y Compromís. Es inadmisible que la representante de Compromís diga que el alcalde no sabía lo que estaba ocurriendo cuando sí lo sabía, yo misma se lo dije personalmente en dos ocasiones en una reunión días antes de mi destitución. Alfons y el equipo de gobierno deberían apartar a Enrique de sus funciones, al menos, hasta que se aclaren los hechos», señaló Chordá, mientras reivindicaba que los derechos de las mujeres «deberían estar por encima de cualquier corporación municipal, cargo político o equipo de gobierno».

Por su parte, el alcalde de Alzira ha incidido en que “hay demasiados intereses” detrás de este asunto, ha negado que la destitución de Chordá esté relacionado con la acusación contra Montalvá y ha asegurado que no disponía de ninguna información previa hasta que Chordá denunció el presunto caso de acoso en rueda de prensa.

“Ella nos había hablado de problemas laborales y personales, es lo que nos dice, no tiene nada que ver con acoso sexual ni por razón de sexo, en ningún momento utiliza esas palabras”, defendió Domínguez en alusión a una reunión previa en la que concejal de UCIN asegura que informó de los hechos a sus socios de gobierno y pidió amparo, mientras el alcalde considera que, vista con perspectiva, aquella reunión “nos parece casi como una coartada para poder incriminar”.

Alfons Domínguez también ha lamentado que la moción de Ens Uneix en la diputación sobre los protocolos de acoso lleve el nombre de Alzira. “No entiendo por qué. No estamos escondiendo nada, no pueden decir que hemos actuado con tibieza cuando llevamos al día siguiente el caso a fiscalía. (…) No es de recibo esta forma de hacer política que yo veía en la televisión, no es mi forma de hacer política y es la política más desafección crea en los ciudadanos y esa desafección crea fascismo y es muy peligroso”.

El alcalde ha señalado que, a través del presidente de la diputación, ha ofrecido concertar una reunión con Natàlia Enguix para que al menos conozca la versión del gobierno municipal y en aras a mantener una buena relación institucional. “No pueden ir contra un pueblo ni contra sus cargos electos mientras no haya algo firme”, ha señalado Domínguez.