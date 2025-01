Una pasarel·la patrimonial entre Real i Montroi

La catastròfica dana del darrer 29-O, tal com hem vist en aquests mesos, ha causat greus danys personals i materials a la Ribera, però també ha afectat de manera determinant alguns elements del seu patrimoni industrial contemporani. Aquest és el cas de la passarel·la per a vianants entre Real i Montroi sobre el riu Magre, construïda entre 1992 i 1993. Aquesta va ser promoguda en aquell moment per la Generalitat Valenciana amb objectiu de donar seguretat a les contínues comunicacions a peu entre els nuclis urbans d’aquestes dos localitats, ja que la intensitat del pas de vehicles per l’actual CV-50 resultava molt elevada. Malauradament, tal com ha publicat Levante-EMV, s’ha anunciat que s’ha decidit dur a terme el seu total enderrocament per seguretat, per culpa de les lesions que li va produir el devastador corrent d’aigua i fang aquell funest dia.

Per aquest motiu, més enllà de la seua important funcionalitat, volem aprofitar per a recordar la seua rellevància patrimonial. De fet, segons consta en el fullet divulgatiu sobre aquest pas elevat editat per la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el seu origen es troba en el concurs d’idees convocat el 1989, coincidint amb el centenari de l’històric pont per a vehicles que l’acompanya al seu costat. Aquest certamen el van guanyar un equip de quatre professors d’estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPV format per Salvador Monleón, Pedro Fuster, Josep Casanova i Juan Francisco Moyá (+), que actualment són referents de la professió al nostre territori per les seues destacades trajectòries.

Cent cinquanta-un metres de longitud

Els seus autors van concebre aquest pas elevat, de cent cinquanta-un metres de longitud, amb un singular disseny i imatge de qualitat d’acord amb les tendències del moment. D’aquesta manera va quedar finalment compost per un gran arc i dos semiarcs, en la part de més gran profunditat on es troba el curs viu del riu, i per quatre pòrtics de formigó armat, en la resta. Tots aquests elements, d’una marcada horitzontalitat, es sustenten sobre pilastres rectangulars, quedant tot el conjunt decorat amb estries en els seus costats. Aquestes piles, també d’una acurada estètica, estan disposades de forma estudiada per a fer-les coincidir amb les de l’estructura de l’antic pont de pedra. Així es buscava la integració de la nova infraestructura en l’entorn de la preexistent, malgrat la seua modernitat, en trobar-se tan pròxima a aquesta. En últim lloc, el conjunt es tancava superiorment per una barana de formigó blanc, simulant balustres, que formava part de la seua excepcional composició i que al llarg de la seua existència va ser substituïda.

La passarel·la entre Real i Montroi, el 1993, amb la seua primigènia barana de formigó blanc que va ser substituïda. / Coput

D’altra banda, com també arreplega l’esmentat fullet de la Conselleria, la seua estructura va ser assajada, abans de la seua obertura al públic en els anys noranta, amb el pas simultani de sis camions de setge tones que van verificar la seua fermesa. Un fet que posa de manifest la capacitat destructiva a la qual va aplegar el corrent del riu Magre el darrer 29 d’octubre. No obstant això, resulta adient que els tècnics de l’administració estudien detingudament el fet que si aquesta passarel·la haguera estat ubicada a l’altre costat de l’històric pont, aigües avall, si aquest últim li haguera servit de protecció i no s’haguera vist tan compromesa la seua estabilitat.

En definitiva, un element d’enginyeria contemporània de gran interés, que desapareixerà prompte sense remei, com a una conseqüència més d’aquella fatídica jornada que mai oblidarem.