El PSPV de Alzira recoge firmas para exigir una «solución inmediata» a la falta de médicos

La ejecutiva del PSPV de Alzira ha empezado a recoger firmas para reclamar a la Conselleria de Sanidad que dé una «solución inmediata» a la falta de médicos en el Centro de Salud Alzira II. La ausencia de prácticamente la mitad de la plantilla está provocando la renuncia de profesionales a su plaza en este departamento porque afirman estar «saturados», algo que empeora tanto la calidad de sus condiciones laborales como la atención a los pacientes.

Actualmente, este centro de salud cuenta con ocho médicos con un cupo de pacientes asignado, además de otros profesionales de refuerzo que acuden desde otros centros y de médicos que trabajan horas extra. El Departamento de Salud de la Ribera anunció la semana pasada la próxima incorporación de doce médicos extracomunitarios, es decir, procedentes del extranjero, aunque su incorporación depende de un «largo proceso burocrático», según fuentes del departamento. No obstante, tanto los sindicatos como los facultativos sostienen que las medidas de refuerzo son soluciones «a corto plazo» y «no son suficiente», ya que el personal continúa «sobresaturado».

«Los usuarios de los centros no pueden coger cita»

En esta misma línea, el PSPV afirma en un comunicado: «Los usuarios de los centros no pueden coger cita porque no tienen ningún médico asignado, están recibiendo cartas de que no pueden cambiar de médico porque los que quedan están saturados de pacientes. Otros usuarios necesitan medicinas y no tienen médicos que les puedan recetar. Con pruebas y análisis hechos los pacientes no tienen un médico que les pueda leer los resultados».

Por ello, los socialistas de Alzira han comenzado a recoger firmas esta mañana en el Centro de Salud Alzira II. Lo hará también este miércoles de 9:00 a 12:00 en el mercado municipal, el jueves en el Centro de Salud I de la calle La Pau y el viernes en la plaça Major. «Con un municipio de nuestras características no podemos estar con los centros de salud en estas condiciones», aseveran.