La concejal que denunció acoso ofrece su abstención para sostener al gobierno si el alcalde aparta a Montalvá

La concejal de UCIN en el Ayuntamiento de Alzira Mar Chordá, que ha denunciado al portavoz del grupo municipal por acoso, ha negado este miércoles que participe en una maniobra para derribar al equipo de gobierno y, tras emplazar al alcalde, Alfons Domínguez, a aplicar los protocolos de Compromís y apartar Enrique Montalvá de sus competencias, ha ofrecido su abstención para mantener al actual ejecutivo “sin delegaciones, sin retribuciones, sin ningún tipo de condición, sin nada a cambio, simplemente para asegurar que este gobierno no esté sustentado por un presunto acosador”. Chordá ha comparecido en una rueda de prensa en la que no ha atendido preguntas por su estado de nervios -antes de la misma ha sufrido una crisis de ansiedad– y por estar el caso judicializado. Sus invectivas, en esta ocasión, más que hacia Montalvá, las ha dirigido hacia Domínguez.

En este sentido, ha señalado que la situación que ha vivido en el ayuntamiento “no es un caso aislado” y se ha referido sin nombrarla a la anterior secretaria de UCIN, Ana Asensio, a la que, según ha indicado, Montalvá “tampoco trataba de buenas formas”. Mar Chordá ha señalado que un secretario de otro grupo municipal alertó al alcalde de esta situación tras el pleno de febrero de 2024: “Le dijo que tomaría cartas en el asunto y sí las tomó, la despidió”, ha señalado Chordá. “La apartó del puesto eventual intentando silenciarla para que esto no saliera a la luz ni le salpicara, esta es la verdadera realidad, una realidad que el Sr. Domínguez ha intentado ocultar pensando únicamente en proteger su sillón”, ha manifestado, mientras comentaba que a ella le ha sucedido lo mismo.

"No denuncié por miedo"

Ana Asensio, presente en la rueda de presenta, ha detallado con posterioridad que no sufrió acoso sexual por parte de Montalvá, pero sí “malas palabras, gritos y malas formas, y un control diario a través del móvil” que ha identificado como un presunto caso de acoso laboral que no denunció “por miedo”, ha indicado, ni tiene previsto denunciar. Señala que fue destituida el día que cogió la baja laboral por esta situación.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, por su parte, ha señalado que del mismo modo que en la reunión que mantuvo junto a la portavoz del PSOE, Gemma Alós, con Mar Chordá "en ningún momento dijo nada de acoso sexual ni por razón de sexo y nos dijo que no hiciéramos nada" -como mantiene el gobierno, aunque la edil defiende otra versión-, en este caso, el secretario de grupo que se dirigió a él "ni siquiera me dijo que lo había visto, sino que le habían dicho, y se lo preguntamos a ella (Ana Asensio) y nos dijo que no había nada. Se lo comenté a la responsable de Función Pública y si no tenemos denuncia y no hay constancia no podemos hacer nada", ha explicado, mientras indicaba que la petición para la cesara sale del grupo municipal de UCIN y, según incide, en base a la información que recibió, por un problema de incumplimiento de horarios por parte de la secretaria. Domínguez se pregunta por qué Asensio no buscó el apoyo de Chordá o esta no reaccionó si se estaban produciendo esos hechos cuando ambas formaban parte del grupo municipal de UCIN.

“Lo que está en juego no es solo un protocolo ni la letra pequeña de una normativa, sino algo más importante, la decencia, el compromiso real con el feminismo y el apoyo a las víctimas, les pido a las compañeras y compañeros del equipo de gobierno que no sacrifiquen los valores de las formaciones políticas por el simple hecho de mantener la alcaldía”, ha señalado Chordá, que ha reiterado su ofrecimiento para mantener el gobierno con la abstención “hasta que tengamos alguna novedad judicial, pero basta ya de mentir y de hacer daño”.

La concejal de UCIN anunció una denuncia por acoso laboral y sexual, o por razón de sexo, como ha matizado con posterioridad, contra el portavoz del grupo, Enrique Montalvá, que ha calificado de falsedades las acusaciones y ha señalado que la única notificación que tiene es la diligencia de la comisaría cuando fue citado a declarar en la que se le informa de que está acusado de acoso laboral. Montalvá ve una maniobra políticas tras negarse a participar en una moción de censura.

El equipo de gobierno ha arropado a Montalvá mientras Chordá ha encontado el amparo de Ens Uneix en la diputación. El alcalde llegó a manifestar el lunes que Chordá está siendo manipulada, un extremo que la edil ha negado.