La JLF de Alzira da plantón a una gala que conducía la fallera mayor de 2024

La guerra abierta entre la Junta Local Fallera de Alzira y la fallera mayor de 2024, Zaira Cano, empieza a dejar daños colaterales. Ningún representante de la entidad coordinadora de las fiestas josefinas -tampoco las falleras mayores de 2025- asistieron el martes al acto de presentación de bocetos de las siete fallas de la Primera Sección porque Zaira Cano ejercía como presentadora, siguiendo una costumbre de que la fallera mayor que acaba conduzca la gala.

La JLF había confirmado la asistencia hasta que tuvo conocimiento de que Zaira Cano era la presentadora «y al ver que estaba ella declinamos la invitación para no generar ningún malestar y que el acto saliera perfectamente», explica la presidenta, Paqui Vallés, mientras señala que, con los antecedentes del conflicto, «no era la mejor opción asistir, no por nosotros, que no hubiera habido ningún problema, pero no sé la reacción de otras personas», señala Vallés.

Zaira Cano ha anunciado una demanda de protección del honor contra la JLF a raíz de la sanción que le impuso por un supuesto comportamiento «que afecta a la imagen y el protocolo de nuestra institución», que posteriormente revocó, y un recurso por vía administrativa para dejar sin efecto ese expediente. La fallera mayor de 2024 ha explicado que la denuncia todavía no se ha formalizado, ya que su abogado sigue recopilando información, aunque puede ser cuestión de días.