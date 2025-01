Alzira reclama a Sanitat más médicos para revertir el colapso de los centros de salud

La escasez de médicos en los centros de salud de Alzira que en las últimas semanas han denuncidao los sindicatos, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo para el resto de facultativos y que incluso algunos que llegan de refuerzo opten por marcharse, ha llevado al ayuntamiento a reclamar a la Conselleria de Sanitat que contrate de forma inmediata «el número suficiente de profesionales sanitarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas vuelvan a tener un médico de familia y una enfermera o enfermero de referencia».

La resolución, aprobada únicamente con los votos del equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN), alerta de que especialmente en el centro de salud Alzira II la situación ha llegado a niveles «insostenibles» con solo siete médicos para atender a una población creciente -este ambulatorio ha llegado a tener hasta 16 profesionales- y detalla que «la falta de facultativos, las jubilaciones no cubiertas, las bajas laborales no reemplazadas y las renuncias de los profesionales han llevado al límite la calidad de la asistencia sanitaria en la ciudad».

Ningún grupo de la oposición respaldó la propuesta del equipo de gobierno. El portavoz del PP, José Luis Palacios, felicitó al personal sanitario del departamento por el esfuerzo que está realizando, pero se mostró en contra de «politizar el problema de falta de médicos que existe» y que, según incidió, no es exclusivo de Alzira. «El presupuesto actual de Sanitat en la Generalitat es el más alto que ha existido nunca y estamos sufriendo las consecuencias de la gestión de ocho años de gobierno del Botànic, en los que no se hicieron los deberes. No se trata de recortes ni de un problema de presupuesto, el problema es que no hay profesionales que contratar», indicó Palacios, que afeó la lentitud del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Mortant en homologar títulos de países extracomunitarios, una de las medidas que permitiría contar con más médicos.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, expuso que la situación de los centros de salud es peor en Alzira que en el resto de la Comunitat Valenciana, señaló que por lo que expresan los profesionales el origen del problema es incluso anterior -se refirió al Gobierno de Rajoy- y comentó que en el último año y medio, también con el PP en la Generalitat, «la situación ha empeorado».