La escasez de albañiles y pintores frena la recuperación de casas en Algemesí

El desbordamiento del río Magro anegó de agua y lodo prácticamente todas las viviendas de Algemesí. Tres meses después de las inundaciones, miles de vecinos afectados de esta localidad intentan rehabilitar sus viviendas para poder volver a residir en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, el gran número de damnificados está comportando numerosos problemas a la hora de encontrar un pintor, carpintero u albañil que pueda solucionar los desperfectos ocasionados tras la riada.

Tres meses después de la dana, muchos vecinos siguen sin muebles ni electrodomésticos en sus viviendas. Otros tampoco disponen de puertas ni han podido pintar sus paredes o eliminar humedades. "Hay muy pocos trabajadores disponibles", señala Juan Manuel Andrés, uno de los vecinos afectados de esta localidad. Él vive junto a su pareja y un bebé de menos de un año. La ausencia de mobiliario y la gran presencia de humedades comportó que se mudaran a Fortaleny. Sin embargo, hace unas semanas decidieron regresar a su casa de Algemesí para iniciar los trabajos de reconstrucción.

Señala que la "situación está siendo complicada". "Estoy sin puertas y sin cocina desde el día de la dana", lamenta. Juan Manuel, por el momento, ha podido deshacerse del moho y las humedades y pintar las viviendas. Esta familia tampoco dispone de puertas. "Las tuve que arrancar porque no cerraban y estaban llenas de agua", explica. El carpintero, según explica, hizo una primera valoración hace unos días y le presentó un proyecto.

No obstante, algunos especialistas aún tardarán varias semanas en acudir para solucionar los daños. En este sentido, este vecino indica que el marmolista le ha comunicado que acudirá a su vivienda en dos semanas, mientras que el fontanero todavía no le ha dado una fecha concreta. "No sé lo que podrá tardar en venir, pero está siendo complicado encontrar a alguien porque estamos todos igual", lamenta. Juan Manuel denuncia que tres meses después "la casa sigue estando medio vacía". "No tenemos cocina, electrodomésticos o sofá", explica.

Ante esta situación, algunos vecinos han decidido reparar estos daños con sus propias manos. Es el caso de Vicent Toldrà, quien reconcoe que "parte de las obras las estoy realizando yo". "Está siendo difícil encontrar a algún especialista y, en algunos casos, los costes son más caros que hace unos mesos", indica.

"Es difícil hacer un hueco"

Los teléfonos de carpinteros, albañiles y pintores no dejan de sonar. "Tras la dana nos ha llegado mucho trabajo", reconoce el pintor de Algemesí, Adrián Montañés. El agua, que superó en muchos casos el metro y medio de altura, ha comportado que los especialistas deban pintar gran parte de las paredes afectadas y evitar, así, las humedades. Explica que, aunque han pasado tres meses de la catástrofe, los vecinos empiezan ahora a solicitar este tipo de trabajos, ya que han empezado a recibir las ayudas por parte de las administraciones. "Es difícil hacer un hueco en la agenda", indica.

Los afectados les solicitan en la mayoría de casos, según reconoce este pintor, un presupuesto que recoja cuánto podría valer el proyecto para poder presentarlo al Consorcio de Compensación de Seguros y obtener las contraprestaciones. Señala que intentan adaptarse a las circustancias, ya que muchos afectados "llaman para pedir trabajos que no tenían previstos y que, tras las dana, deben abordar".

Ante esta carencia de especialistas, muchos afectados recurren a redes sociales y plataformas para encontrar a un experto con la mayor brevedad posible. Durante los primeros días, carpintores procedentes de distintos puntos de España acudieron a Algemesí para reparar puertas dañadas, especialmente situadas a pie de calle con el fin de evitar robos. Sin embargo, la situación ahora ha cambiado, por lo que los afectados deben tener paciencia para encontrar a la persona indicada con el fin de recuperar poco a poco la normalidad.