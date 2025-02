Las goteras en el Palau obligan a suspender el partido del Alzira FS

Como canta la Fúmiga, “Havia de passar”. Se ha jugado con fuego durante décadas y finalmente el sábado se produjo la temida suspensión de un partido oficial de élite en el Palau d’Esports a causa de la lluvia. Y eso que no había llovido apenas. Litro y medio escaso por metro cuadrado a las 6 de la tarde, pero como reza el dicho, fue la gota que colmó el vaso. Posiblemente las lluvias de la dana acabaron de erosionar un techo que ha sido objeto de varias reparaciones a lo largo de los años sin encontrar la solución definitiva. En tiempos de Manolo Nebot o Eliseo Candela se hicieron actuaciones valoradas en unos 30.000 € cada una que no lograron cerrar las grietas creadas en un techado de forma ovalada. La solución definitiva considerada por los diferentes equipos de gobierno de distinto signo político pasaba por superponer un segundo techo cuyo coste oscilaba entre el medio y el millón de euros, lo cual impedía afrontar tal empresa. El pasado miércoles, se anunció en el pleno la intención de sustituir la cubierta del Palau d’Esports cuantificando la obra en 450.000 € pero que estaban sujetos a obtener alguna subvención ante la imposibilidad de hacerlo con fondos propios.

Profundamente consternado, el técnico Braulio Correal pidió “disculpas a los aficionados presentes por el ridículo que hemos hecho a nivel nacional”. El alzireño mima el parqué hasta el punto que impide que las multitudinarias presentaciones de la cantera pisen lo mínimo la pista para que no acumule polvo antes del partido liguero. Asimismo, no ha vacilado en varias ocasiones en coger una mopa para limpiarlo él mismo.

Antecedentes

Ya a principios de los años noventa se tuvo que suspender un partido del Avidesa de División de Honor de balonmano. A principios de la pasada década, el club de voleibol Alzira también tuvo que suspender un partido contra un rival directo por el título de Primera Nacional y lo acabaron de jugar en el Fontana Mogort. Muchos han sido los entrenamientos en que cualquier miembro del Alzira FS ha puesto multitud de cubos y plásticos para que el parqué sufriese los mínimos desperfectos posibles y especialmente desde que el año pasado fue sustituido completamente. “Esperamos que el ayuntamiento tome conciencia de lo urgente que es la reparación del techo del Palau para que no vuelva a pasar”.

Para colmo de males, el Palau no es la única instalación que tiene problemas de goteras, las cuales también están presentes en el pabellón Pérez Puig y no se plantea afrontarlas mientras no se disponga del Fontana Mogort.

Por lo que respecta al partido, este se suspendió a falta de 6’47” cuando el Family Cash y el Leganés empataban a tres goles. Los pepineros volvieron a aprovechar varios errores alzireños para ponerse 0-3 en el marcador. Antes del descanso, Gus redujo diferencias tras múltiples intentos locales desbaratados por un entonado Óscar de la Faya. Los de Braulio siguieron apretando y Lechero y Pablo Ibarra en el 30 y 33 empataron. Poco después llegó la gran decepción.

La RFEF deberá decidir cuando se disputan los siete minutos que restan de partido. De ganarlo, los alzireños recuperarán el liderato que además ostentarán en solitario. El Real Betis se ha puesto líder al golear 11-2 a La Nucia y el Entrerríos Zaragoza, rival de los ribereños el día 15 cayó 2-4 frente a Melistar. Málaga, que ganó 0-1 al Barça Atlètic, vuelve a meterse en la lucha por el título.