El congreso del PSPV refuerza al alcalde de Cullera y augura batalla en la Ribera Alta

El XV Congreso del PSPV-PSOE ha confirmado al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, como un valor en alza con su designación como portavoz de la dirección nacional; que el posicionamiento firme de la ejecutiva de la Ribera Alta en favor de Carlos Fernández Bielsa en la pugna que se vislumbra por la secretaría provincial ha pasado factura al equipo de Carles Arques mientras se abre paso un sector afín a la nuva secretaria general del PSPV, Diana Morant, liderado por Antoni Benito (Alcàntera), y la capacidad de supervivencia del alcalde de Almussafes, Toni González, que pese a entrar en el congreso alineado con Bielsa, se mantiene en la ejecutiva nacional en una secretaria sin competencias concretas.

Estos son, en clave comarcal, los aspectos más destacados del congreso del PSPV que este fin de semana ha refrendado a Diana Morant como líder autonómica. Los dos sectores tradicionalmente contrapuestos en la Ribera Baixa salen del congreso satisfechos, según sus propias palabras. Jordi Mayor se muestra «agradecido» tra su designación como portavoz de la ejecutiva y por el hecho de que la agrupación de Cullera mantiene un segundo representante en la dirección, en este caso, María Such, al frente de la Secretaría de Igualdad -es la única agrupación de la Ribera con dos representantes- y hasta tres miembros en el comité nacional si se tiene en cuenta también a Raül Roselló, representante de UGT.

Toni González también asegura estar contento con el resultado y aunque reconoce que le hubiera gustado mantener la secretaría de automoción, defiende que todos los nombres que propuso al comité nacional «han entrado». «Descontento no estoy. Me preguntaron si quería estar en la ejecutiva y dije que no tenía interés pero tampoco ningún problema», señala González, mientra detalla que de madrugada se confirmó su incorporación en una secretaría ejecutiva.

La situación es distinta en la Ribera Alta. Sale de la ejecutiva la alcaldesa de la Pobla Llarga, diputada provincial y presidenta provincial del PSPV, Neus Garrigues, un referente de Fernández Bielsa en la comarca, mientras que el secretario general, Carles Arques, desaparece del comité federal. Sí continúa en la ejecutiva Antoni Benito, estrecho colaborador de Morant, como secretario de Administración Pública y Buen Gobierno y entra por primera vez la portavoz del PSOE en Alzira, Gemma Alós, en una secretaría ejecutiva.

Arques señala que «es siempre una satisfacción que haya compañeros de la Ribera en los órganos de representación» aunque en la dirección comarcal, alineada claramente con Bielsa, queda la sensación de que se le ha pasado factura, si bien señalan que ésta no era su batalla para pelear por puestos en la ejecutiva.Aunque algo está cambiando en esa posición más o menos homogénea de la comarca. La entrada de la secretaria general de Alzira en la ejecutiva apunta también cambio de posiciones. «Cuando veamos cual es el escenario en la provincia ya nos posicionaremos, pero como hemos dicho a los compañeros, estamos en el proyecto de Diana», comenta Alós.