Los pueblos afectados por la falta de metro en la Ribera se quedan sin bus a las 15:45 h

Iriana Peñaloza, vecina de Alginet, se desplaza todos los días hasta la localidad de Carlet para acudir a su trabajo. Antes de la dana, Iriana utilizaba el metro para dirigirse a su puesto, pero las inundaciones provocaron daños en la línea 1, por lo que Metrovalencia tuvo que establecer un servicio alternativo de autobuses para garantizar el transporte hasta que este tramo pueda recuperar la normalidad. La ausencia de servicio a partir de las 15:45 h (último trayecto que realiza el autobús) ha comportado que los usuarios deban buscar otras alternativas con el fin de poder desplazarse.

"Entro a las 10 h, el descanso para comer es a las 14 h, vuelvo a entrar a la oficina sobre las 17 h y termino a las 21 h, por lo que es imposible regresar a casa a comer o volver por la noche en autobús como ocurría cuando había metro", lamenta Iriana. En este sentido, el primer autobús sale a las 7 h de Alginet y pasa por las localidades de l'Alcúdia, Benimodo, Carlet, Massalavés, Alberic y Castelló. El resto de servicios se produce a las 10:15 h, a las 12:15 h y a las 14 h. Los horarias de las líneas que circulan en sentido contrario también son escasas, ya que su salida es a las 7:05 h, a las 11:15 h, a las 13:15 h y a las 15 h. El servicio de metro empezaba a las 5:30 h y se prolongaba hasta las 22 h.

Tres meses después de las inundaciones, y tras varias quejas, esta usuaria reconoce que "no nos han dado ninguna solución, por lo que la situación es insostenible". En su caso, una compañera se ha ofrecido a recogerla y llevarla a su domicilio por la mañana y por la tarde. "He encontrado a una persona que es solidaria, pero no podemos depender de otras personas hasta que lo solucionen", lamenta la afectada, quien reclama "mejoras tras tres meses así".

Los usuarios pretenden iniciar una recogida de firmas con el fin de que la empresa amplíe los horarios. "Hay mucha gente que regresa tarde. Parece que nos tienen olvidados", denuncia. Añade que "lo único que pedimos es un servicio eficiente porque el trabajo está en juego". Además, Iriana recuerda que no sólo los trabajadores utilizan este servicio, sino que muchos vecinos también recurren al autobús para acudir a otras localidades a realizar trámites.

"No cubren nuestras necesidades"

Iriana ha presentado un escrito a Metrovalencia para abordar la situación. "Los horarios disponibles no cubren adecuadamente las necesidades de los ciudadanos, especialmente aquellos que deben desplazarse fuera de las franjas horarias convencionales", indica en él.

Metrovalencia, según el documento facilitado por la afectada, ha señalado que "trabajan para restablecer lo antes posible un servicio normalizado, pero existen circunstancias externas que no dependen de nuestra voluntad de mejora". Añaden que "el volumen de autobuses sustitutivos de nuestro servicio ordinario nunca podrá equipararse a un metro". Sobre el restablecimiento de la línea, indican que no hay fecha establecida todavía. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Alginet, afirman que la Conselleria de Transportes prevé que la línea vuelva a funcionar durante el primer semestre del año.