La UD Alzira sigue en barrena al encadenar la cuarta derrota en los últimos cinco partidos

La UD Alzira ha caído en barrena y ahora ya ve muy de cerca la zona play-out y el descenso. A la cuarta derrota de los últimos cinco partidos, en los que solo se puntuó ante un Badalona que no sale del penúltimo puesto, se han unido esta jornada los resultados positivos de los equipos que marcan el descenso. En una pésima primera parte, los azulgranas encajaron un severo 4-0 que solo pudo ser maquillado al final del partido con un gol del marroquí Adam. Continúan en la 11ª posición pero las victorias del Ibiza y Olot provoca que el play-out esté ya a solo tres puntos. El descenso también estaría a esa distancia si el Cornellà y la Peña Deportiva hubiesen ganado pero se queda a cinco unidades.

Para enfrentarse al filial espanyolista, Adrián Ferrandis apostó por una defensa de cinco por delante de Leandro, con Dani Sánchez y Fermín como carrileros y Fortes, Javi Jiménez y Raúl en el centro de la zaga. Como ante el Mestalla, jugó con un medio defensivo, Kike Fabra y quiso premiar “por su buen trabajo en los entrenamientos” al joven castelloner Marc Abril con su primera titularidad. En la zona ancha estaba Míchel, con Carretero por la izquierda y Gio en punta, dejando en la suplencia a Piera.

El principio del partido fue un auténtico despropósito. A los 44 segundos Rivarés cabeceó un centro desde la derecha. A los cinco minutos se pudo enmendar el error cuando Fortes se plantó ante Pol Tristán en el área pequeña, pero su disparo lo despejó Sadik. Para colmo de males, en el 9 el centro llegó por la izquierda y dentro del área pequeña Sadik goleó libre de marca. En el 18 llegaría el tercero cuando Rivarés conectó en el segundo palo un tiro desviado.

"Hubo una desconexión total"

“El equipo no tuvo amor propio, hubo una desconexión total cuando no se puede regalar nada”, declaró el técnico alzirista, Adrián Ferrandis, al término del encuentro. “Fue el momento en el que más vergüenza sentí en los años que llevo como entrenador”. El técnico de Catarroja quiso atribuirse la primera de las culpas “porque no supe motivar al equipo. No ganamos ningún duelo, ni competíamos”. Cumplido el 24 se reclamó un penalti sobre Gio, cuando encaraba puerta, pero el defensa tocó primero el balón. Superada la media hora, Ferrandis quitó a Dani Sánchez, Fermín y Abril para dar entrada a Piera, Koke y Jawed. “Hice tres cambios porque no podía hacer once y les pedí disculpas en el descanso cuando los señalé sin que la culpa fuera solo de ellos”. Es más, a quien exculpa es al joven Abril “porque él estaba cumpliendo su tarea y debían padecer en el campo los que tenían que echarse el equipo a la espalda”. Lejos de llegar el primer tanto alzireño llegó el cuarto periquito. Primero Karoutas forzó una estirada de Leandro y en el 37 Sadik marcó en el área pequeña, de nuevo libre de marcaje.

En el descanso, el entrenador alzirista pidió “que ganasen el segundo tiempo porque ya no íbamos a remontar”. El filial blanquiazul bajó el pistón por la ventaja y después de haber jugado el miércoles partido de Copa Catalunya contra el Sabadell en nombre del primer equipo. Ferrandis cambió el pivote defensivo (Kanouté por Fabra) y para el tramo final retiró a Carretero por Adam, que logró el tanto del honor a trece para el final, pero ya nada más pasó.

Los dos próximos domingos, el Alzira afronta sendos encuentros de su liga, ambos a las 12. Este domingo en el Suñer Picó contra el Andratx y el siguiente en Ibiza ante el Illes Pitiüses.