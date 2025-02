El artista alzireño Borja Lorente gana por primera vez el premio al mejor «ninot» de la Sección Especial en València

El talento y la creatividad del artista alzireño Borja Lorente han sido reconocidos por el jurado de la Exposició del Ninot de València, que ha otorgado el premio a mejor «ninot» de la Sección Especial de Infantil 2025 a su figura «La guarderia de Nitrogen», una escena de la falla infantil de la comisión de Conde Salvatierra - Cirilo Amorós, bajo el lema «Alkymia». Este hito consolida la carrera del joven autor, que comenzó a trabajar hace una década para las fallas más humildes de Alzira hasta, poco a poco, conseguir reconocimientos como este último.

La pieza galardonada forma parte de la mágica aldea de «Alkymia», donde los elementos de la tabla periódica cobran vida y desempeñan distintos roles en función de sus propiedades químicas. En este caso, el abuelo Nitrogen cuida de tres pequeños y traviesos Estany, Zinc y Mercuri. «Como ocurre con los elementos químicos en el mundo real, el nitrógeno controla estos tres elementos, extremedamente sensibles al calor y con niveles de fusión muy bajos», explica Lorente. «Hemos tenido que estudiar química para hacer esta falla», reconoce.

El artista de Alzira Borja Lorente en el proceso de creación de «La guarderia de Nitrogen», Mejor Ninot de la Sección Especial Infantil de 2025. / Levante-EMV

«Así como en Alzira tengo varios "ninots" indultados, fuera de mi ciudad es la primera vez que gano a mejor "ninot" de sección. Si soy sincero, cuando el lunes me llamaron para comunicarme que había ganado el premio, me pillaron desprevenido. Pensé que era una broma, no me lo creía. El nivel de la Sección Especial de este año era tan alto que parecía una lotería, cualquiera de mis compañeros podría haber ganado. Este año la suerte me ha tocado a mí y estoy supercontento, pero todavía no lo he asimilado. Siempre lo he vivido desde fuera y es un honor poder hacerlo ahora desde dentro», confiesa a este diario Lorente, todavía sorprendido por el reconocimiento.

Su segundo año con C. Salvatierra - C. Amorós

A sus 30 años, este artista de la Ribera Alta ha recorrido un camino de esfuerzo en el mundo de las Fallas. Tras acabar el bachillerato artístico, fue parte de la primera promoción del grado superior de Artista Fallero y Construcción de Escenografías. Miembro de la Falla Hernán Cortés de Alzira, comenzó su labor para las fallas Avda. Luis Súñer y Plaça del Forn y ha trabajado para muchas otras de la misma localidad. También ha desarrollado su labor para comisiones de Xàtiva, Carcaixent y otras como la Antiga de Campanar y la Blocs Platja de València. «Estoy orgulloso de haber desarrollado mi carrera en los pueblos», afirma. Este es el segundo año que la Falla Conde Salvatierra - Cirilo Amorós cuenta con él para elaborar la falla infantil.

«La guarderia de Nitrogen», / Levante-EMV

Lorente dirige su propio taller, Cartó Pedra, ubicado en Massalavés, donde cuenta con un equipo de profesionales que le ayudan a materializar sus proyectos: «A lo largo del año me ayuda mucha gente y quería que la marca Cartó Pedra los reconociera a ellos también». Tanto él como su equipo y la comisión decidieron no añadir ninguna referencia a la dana en el monumento: «Meter algo sobre la dana, que desgraciadamente ha supuesto algo muy traumático y triste para tanta gente, nos parecía forzar las cosas. Igual en una falla grande puedes hacer ciertas reivindicaciones, pero en el caso de la infantil, los niños ya han sufrido bastante las consecuencias de esta catástrofe, merece más la pena hacerlos reír que mostrarles cosas que no son tan alegres», argumenta el artista alzireño.

Tanto Lorente como la comisión de Conde Salvatierra - Cirilo Amorós animan a todo el mundo a apoyar en la Exposició del Ninot de València esta figura, que lleva el número 149. Asimismo, invitan al público a «aprender un montón de curiosidades sobre los elementos químicos y sus propiedades, al mismo tiempo que visitáis la aldea mágica de "Alkymia"».