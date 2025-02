"He tenido que paralizar la reforma del local porque no llega el dinero"

Sólo el 12,9 % de los comercios de Algemesí conocen la indemnización que recibirán tras las inundaciones sufridas el pasado 29 de octubre, según los datos ofrecidos por la Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí. Por lo tanto, el 87,1 % de los establecimientos afectados todavía desconocen cuál será la valoración de estas ayudas. Por su parte, el 11 % de locales aún no han recibido la visita del perito cien días después del desbordamiento del río Magro.

Jordi Sènia, un informático de esta localidad, recibió la visita del perito el pasado mes de diciembre. Casi dos meses después, el propietario de este establecimiento sigue sin poder rehabilitar el local, que todavía no dispone de material ni muebles y tampoco se encuentra adecuado para poder volver a abrir sus puertas al público. «El consorcio está fallando y lo estamos pagando nosotros», lamenta Sènia, que señala que, en su caso, las pérdidas ascienden a 100.000 euros.

Su local se encuentra totalmente vacío actualmente a la espera de recibir las ayudas que le permitan retomar la actividad. Por el momento, el afectado ha invertido los 8.000 euros entregados por el empresario Juan Roig para acondicionar otro de sus locales para, en sus palabras, «ir subsistiendo». «No sé cómo arreglar el espacio ni cuánto dinero invertir porque no tengo la valoración», explica.

Sènia, que abrió este establecimiento hace más de 30 años, denuncia la lentitud a la hora de recibir las ayudas. Una queja que comparten la mayoría de comerciantes de esta localidad. «Dos meses después de que pasara el perito, todavía no tengo respuesta. Yo he podido utilizar otro espacio, pero hay gente que está aguantando para ver si podrá abrir o no», afirma.

El afectado, por otra parte, denuncia que «hay disparidad de criterios a la hora de cobrar las indemnizaciones porque no sabemos qué pautas están utilizando para otorgar los pagos». En sus palabras, «espero que me den todo lo que he perdido, porque había material, mobiliario y equipos informáticos. Todo estaba a nivel de suelo, por lo que ha quedado inservible».

En su caso, este informático se ha visto obligado a solicitar un préstamo para poder seguir con las reparaciones y la rehabilitación del espacio. Por el momento, ha decidido paralizar la reforma a la espera de recibir una compensación. «He tenido que paralizar la reforma del local porque no llega el dinero y yo tampoco tengo más», recalca.