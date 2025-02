Alzira obri el calendari de pagaments de taxes i tributs de 2025 el pròxim 10 de març amb el cobrament de l’IBI urbana

L’Ajuntament d’Alzira ha fet públic el calendari de pagaments per a l’exercici de 2025. El pròxim 10 de març s’obrirà el termini per al pagament de l’impost de béns immobles (IBI) urbans per als qui no tenen domiciliat el pagament, que es podrà efectuar fins el 14 de maig de 2025. El cobrament per domiciliació es realitzarà fraccionat en dos meitats els dies 4 d’abril i 3 d’octubre.

Entre el 26 de maig i el 28 de juliol estarà obert el termini per al pagament de l’impost de vehicles i la taxa d’entrada de vehicles per guals. Els qui ho tenen domiciliat rebran el càrrec en el compte el 4 de juny de 2025 pel 100% de l’import.

L’impost de béns immobles (IBI) rústics i l’impost d’activitats econòmiques es cobrarà entre el 15 de setembre i el 17 de novembre, i els rebuts domiciliats es passaran el 8 d’octubre de 2025, també per la quantitat íntegra.

A l’inici de cada període de pagament es remetran cartes de pagament als contribuents que no tinguen domiciliats els seus tributs perquè puguen efectuar l’ingrés. La no recepció de la carta no exclou del pagament, recorden des del departament d’Hisenda, i indiquen que si no es reben les cartes caldrà sol·licitar-les en l’Oficina de Recaptació, presencialment, en la Clau, prèvia cita o en l’Oficina Virtual Tributària (OVT), on es pot descarregar directament.

Per a rebuts domiciliats, s’haurà de sol·licitar la domiciliació en l’oficina de recaptació voluntària o en la Clau. Com a norma general, els rebuts domiciliats tornats o impagats passaran a executiva per la quota íntegra, sense bonificació. Les devolucions per comptes cancel·lats, bloquejats o incorrectes suposaran la baixa de la domiciliació de tots els tributs que estigueren domiciliats en eixe compte. També es donarà de baixa la domiciliació després de dos devolucions per incorrent o altres motius. En el cas d’IBI rústica, totes les parcel·les d’un contribuent estarà agrupades en un rebut únic, per tant la domiciliació afectarà a totes les parcel·les incloses en el rebut.

Per als no domiciliats, el pagament es pot fer amb les cartes de pagament en l’Oficina Virtual Tributària, en La Clau, en els caixers Claudia o en l’oficina de Recaptació

Hi ha previstes una sèrie de bonificacions fiscals per a determinats col·lectius i situacions:

Els rebuts d’IBI URBANA que es troben domiciliats abans de l’1 de març estaran bonificats en un 5%. Les bonificacions s’aplicaran en el segon termini.

En la taxa de guals, tindran un 50 % de descompte les persones amb mobilitat reduïda que precisen de cadira de rodes.

A l’impost de vehicles, gaudiran d’una bonificació del 100 % els vehicles d’ús exclusiu de titulars amb discapacitats, els agrícoles i els històrics de més de 50 anys. El descompte serà del 75 % per als vehicles amb distintiu ambiental 0; del 50 % per als automòbils de més de 25 anys i amb distintiu ambiental ECO.

Quant a l’IBI urbans, hi ha un descompte d’entre el 25 % i el 50 % per a vivendes amb instal·lació d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, i d’entre el 10 % i el 90 % per a titulars de família nombrosa (quan l’immoble siga la residència habitual).

IAE, fins al 50% per inici d’activitat empresarial, sempre que la mateixa no s’haja exercit anteriorment sota una altra titularitat.

Com a novetat, i en aplicació de la nova llei, a partir de 2025 es cobrarà la nova taxa de recollida i transport de residus en tots els municipis espanyols, a partir de 2025. En el cas d’Alzira, la Mancomunitat serà qui cobre i gestiones esta taxa a través de la Diputació de València.

L'Oficina Virtual Tributària (alzira.tributoslocales.es) és la plataforma en línia amb la qual la ciutadania pot gestionar els seus tributs municipals de manera fàcil i segura, incloent el pagament d'impostos, la consulta de rebuts i la presentació de sol·licituds tributàries

Les oficines de Recaptació i la de Gestió Tributària són els punts d’informació on es podran realitzar consultes. A Recaptació s’informarà sobre pagaments, domiciliació, devolucions, embargaments, cartes de pagament, duplicats de rebuts i fraccionaments. L’horari d’atenció presencial és de 9 a 13.30 hores i es necessari comptar amb cita prèvia. L’atenció telefònica es fa entre les 9 i les 14 hores. D’altra banda, a Gestió tributària es podran tramitar altes, baixes, canvi de titularitat, bonificacions i exempcions i liquidacions de plusvàlues.