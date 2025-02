Alzira rebrà vora 21 milions d’euros de subvenció per a finançar obres de reconstrucció d’infraestructures afectades per la DANA

El Ministeri de Política Territorial aprovà el passat divendres la concessió directa de subvencions a ajuntaments i diputacions per a finançar obres de reparació i reconstrucció d’infraestructures i serveis municipals afectats per la DANA. En concret, Alzira rebrà un total de 20.907.189 d’euros d’ajuda.

Com ja va anunciar l'Ajuntament la setmana passada, en al cas d'Alzira segons el requeriment del Ministeri, ja es va fer el llistat de valoració de danys i una vegada anunciada la quantia, l'Ajuntament ha formalitzat l'acceptació de les ajudes.

El següent pas serà el lliurament de memòries de cada projecte que s'ha de desenvolupar. Com ha explicat l'alcalde, Alfons Domínguez "entre altres hem valorat danys estructurals en nombrosos edificis municipals, especialment en cobertes, centres educatius, escoletes, instal·lacions esportives, com el Palau. El poliesportiu Tulell, zona de polígons industriaIs, Mercat d'Abastos o Canal de les Bases. En l'àrea d'agricultura s'han acumulat costosos danys en camins rurals, pont de Cabanyes i en les àrees del Forn de Carrascosa, La Garrofera, i en el cas del barranc de la Casella, plantegem la construcció d’un camí d’accés alternatiu. Cal anar punt per punt per a fer una memòria detallada de cada cas.

Seran finançables els projectes directament relacionats amb el temporal per a reparar infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, amb l’objectiu de restituir-los i tornar-los a la seua situació preexistent, incloent la possibilitat de fer la reconstrucció en altres espais que els que ocupaven, sempre que estiga justificat. Una vegada els municipis accepten les subvencions, s’obrirà el termini per a presentar els projectes de reconstrucció, que finalitza el pròxim 5 de febrer. Cal adjuntar una memòria de les obres que es proposen amb el vist-i-plau d’un tècnic competent, descrivint els elements danyats en la seua situació prèvia i posterior a la riuada, adjuntant un pressupost detallat i plànols de l’àrea d’intervenció.

L’adjudicació de les obres s’haurà de fer en un termini màxim de 9 mesos des de l’acceptació del projecte per part dels municipis, i les obres s’hauran de dur a terme en els pròxims 24 mesos. Una vegada finalitzades, els municipis tindran un termini de tres mesos per a presentar la corresponent justificació.