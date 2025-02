Arriba la V Fira animalista a Alzira

La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alzira organitza una nova edició de la Fira Animalista d’Alzira. Este esdeveniment tindrà lloc a la Plaça Major de la ciutat el proper diumenge 9 de febrer des de les nou del matí fins a les dos de la vesprada. L’objectiu principal d’esta fira és conscienciar a la població sobre l’adopció i bon tracte als animals de companyia.

A més, enguany en la V Fira Animalista es farà un concurs popular caní, amb un preu de 5€ la inscripció. El recaptat anirà destinat a les associacions i protectores participants en la Fira. Amb cada inscripció es donarà un detall al participant, i premis als finalistes.

Entre les diverses activitats programades al llarg del matí, la primera d’elles serà una desfilada de gossos en adopció. Més tard, hi haurà una classe d’educació canina impartida per Hèctor Saz de Perro pensante. Esta activitat serà gratuïta oberta per a tots amb prèvia inscripció per motius d’organització. També hi haurà un repartiment de pinso tant per a gossos com per a gats, ja que la regidoria compta amb una quantitat suficient de material per poder donar-lo en la fira.

La regidora de Benestar Animal, Lara Ferrer, ha afirmat que: «Esta edició de la fira, és més reduïda pels efectes de la DANA al passat octubre, ja que es va haver de suspendre, però al novembre hi haurà moltes més activitats amb més associacions i protectores».