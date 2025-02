Alzira obri les portes de les Falles a voluntaris europeus per a 2025

Les Falles d'Alzira, reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, afegiran en 2025 un nou ingredient: la participació de joves europeus gràcies al programa "Joventut i Solidaritat Europea a Alzira". Esta iniciativa, impulsada per l'Ajuntament d'Alzira en col·laboració amb la Junta Local Fallera i gràcies al Cos Europeu de Solidaritat (CES), busca integrar voluntaris internacionals en la vida festiva i cultural de la ciutat.

El projecte convida les comissions falleres locals a acollir grups de 2 a 4 voluntaris procedents de diversos països europeus. Durant la seua estada, prevista del 16 al 19 de març de 2025, els participants formaran part d'activitats tradicionals com la plantà, l'ofrena floral i la cremà, apropant-se de primera mà a una de les festes més emblemàtiques de la Comunitat Valenciana.

Una oportunitat d'intercanvi cultural

L'objectiu del programa és doble: enriquir les Falles amb una dimensió internacional i oferir als joves una experiència única d'immersió cultural. "Volem que les Falles siguen un punt de trobada entre cultures i que els nostres visitants coneguen la seua essència des de dins", destaquen des del consistori.

Requisits i beneficis per a les comissions falleres

Les comissions interessades hauran d'estar registrades oficialment a la Junta Local Fallera i comptar amb els recursos necessaris per integrar els voluntaris en les seues activitats. A canvi, rebran una ajuda econòmica de 300 euros per cada participant, destinada a cobrir despeses logístiques i d'integració.

L'Ajuntament també proporcionarà formació als responsables fallers i garantirà un suport continu durant el desenvolupament del programa. Este esforç conjunt busca assegurar una experiència positiva tant per als voluntaris com per a les comissions amfitriones.

Com participar

Les sol·licituds podran presentar-se a l'Oficina La Clau o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament des del dia 8 al 14 de febrer. Les propostes seran avaluades segons criteris com l'originalitat de les activitats oferides, la capacitat organitzativa de la comissió i el seu compromís amb la integració cultural.

Amb este projecte, Alzira es posiciona com un exemple d'integració cultural en el marc de les festes populars. La col·laboració amb el CES obri la porta a futurs intercanvis que reforcen el caràcter inclusiu i internacional de les Falles.

Per a més informació sobre el projecte i els requisits de participació, els interessats poden consultar la web oficial de l'Ajuntament o adreçar-se a l'Oficina de Projectes Europeus.