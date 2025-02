Diario de la dana a través de TikTok

Las vecinas Dolores, Fina, Lorena o Merce sufrieron el desbordamiento del río Magro en Algemesí el pasado 29 de octubre. Todas ellas, como muchos de los afectados por la riada, perdieron parte de su vivienda y sus recuerdos tras aquella trágica dana. Cada una vivió la situación de una manera distinta. Su historia apenas es conocida por el resto de la sociedad cien días después después de las inundaciones. Sin embargo, Carmen Gómez, vecina de Guadassuar, ha decidido recoger todas estas vivencias en su cuenta de TikTok para que no caigan en el olvido.

Esta damnificada ha creado una especie de diario digital en el que relata la situación a la que se enfrentan -y siguen enfrentándose- los afectados por la tragedia en esta ciudad. Cada día, Carmen acude a esta localidad, en la que viven su hija y su yerno y en la que ella misma residió durante más de cuatro décadas, para mostrar a sus cerca de mil seguidores la situación que sufren los afectados y, sobre todo, recoge sus necesidades.

Esta vecina ha estado en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, desde el primer momento. «Me impactó como había quedado todo el primer día que fui», recuerda Carmen. La tiktoker no sólo acude a esta localidad para entregar alimentos, materiales o los enseres recogidos durante la semana a los afectados, sino que su «misión» va más allá. Ella no sólo entrega todos objetos, sino que también otorga su cariño a estas personas, que, en sus palabras, «necesitan ser escuchadas, ya que se sienten muy solas. Necesitan cariño y que les demos algo tan simple como puede ser un abrazo». «Estoy con ellos, les escucho y recojo sus testimonios para compartirlo a través de TikTok», explica. Aunque los vídeos no cuentan con la mejor calidad ni Carmen puede considerarse una influencer al uso, estos fotogramas caseros se han convertido en una herramienta para «ayudar y demostrar al resto de usuarios lo que está pasando en Algemesí».

En las imágenes, Carmen recorre las calles de esta ciudad para exponer «la nueva normalidad», pero también se introduce en algunas viviendas de personas afectadas para relatar sus vivencias con el fin de que el resto de seguidores lleguen a empatizar con ellos. Por ello, Carmen muestra, por ejemplo, como Dolores está intentando obrar su casa tras quedar arrasada por el agua y el lodo, muestra una de las tiendas que acaban de reabrir tras la riada bajo el lema «Adopta una ciudad» o conversa con Fina, una vecina del barrio del Raval, sobre como esta damnificada pudo escapar del agua tras hacer un agujero en el techo. «Son pueblos que no se están siendo escuchados, pero que también tienen sus historias», reivindica esta vecina, que reconoce que los afectados necesitan hablar y exponer lo que han vivido, ya que, en sus palabras, «lo están pasando mal». «Creen que estamos bien, pero no es así porque todavía hay muchos desperfectos», reitera.

Aunque ya han pasado más de tres meses de la dana, la tiktoker incide en que todavía queda mucho camino por recorrer para recuperar la ansiada normalidad. «Quiero visibilizar lo que está pasando porque esta situación va para largo y necesitamos ayuda. No quiero que se olviden de nosotros. Esta es la realidad que estamos viviendo», afirma. Ante esta situación, reivindica que la mejor manera de mostrar lo que está sucediendo es a través de estos vídeos, en los que ella se graba junto a los afectados marcando la fecha en la que se han realizado para que los visitantes puedan conocer la situación en cada momento.

A pesar de que Carmen muestra en la mayoría de sus publicaciones las vivencias recogidas en Algemesí, también dedica tiempo a otros pueblos afectados como Guadassuar o l’Alcúdia. Para ella, esta plataforma es muy necesaria para poder dar visibilidad. «Ojalá no se olviden», reitera.