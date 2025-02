La música del alzireño Arnau Bataller opta por tercera vez a un Goya

El compositor alzireño Arnau Bataller ha sido nominado a los premios Goya por tercera vez en su vida. Su composición de la banda sonora para la película «El 47», dirigida por Marcel Barrena y una de las favoritas de este año, le ha valido un reconocimiento que le llega tras años de esfuerzo, nominaciones y una carrera consolidada en la composición musical para cine y televisión.

Bataller atiende a Levante-EMV desde su casa de Barcelona, después de haber preparado la comida para sus hijos. Se muestra tranquilo ante la gala que se celebra hoy en Granada. Este año, compite contra los compositores Arturo Cardelús, por «Guardiana de dragones»; Fernando Velázquez, por «La infiltrada»; Alberto Iglesias, por «La habitación de al lado», y Sergio de la Puente, por «Verano en diciembre». La banda sonora de «El 47» ya estuvo nominada a los últimos premios Gaudí, aunque finalmente fue Maria Arnal, por «Polvo serán», quien se llevó el galardón.

Arnau Bataller en los Goya de 2022 en Valencia. / Germán Caballero.

En 2022 fue nominado por la música que creó para «Mediterráneo» y, en 2024, por «La paradoja de Antares». «Lo de los premios es una lotería: nunca se sabe si puedes salir elegido. Entre los Goya y los Gaudí ya son muchas nominaciones, así que he aprendido a no pensar en los resultados, simplemente a disfrutar. Lo importante es valorar que has trabajado de verdad. El premio es poder trabajar de lo que siempre he querido», afirma el alzireño.

El compositor subraya que, en un sector tan inestable como el del cine, los premios no siempre garantizan más oportunidades laborales. «Si te dan un premio pero no vuelves a trabajar, no te sirve de nada. De hecho, ahora mismo estoy pensando en que el lunes tengo que entregar música para una serie, después de todo el finde de los Goya. Esa es la realidad de este trabajo», confiesa.

La realidad de la industria

Aunque Bataller reconoce que las entregas de premios son importantes para dar visibilidad a la industria, también señala que pueden ofrecer una imagen distorsionada del sector. «Estas galas son necesarias porque nos dan a conocer, pero a veces son un poco engañosas. No reflejan la realidad del mundo del cine, ya que muchos actores no pueden vivir de su trabajo porque es una profesión muy precaria. Por no hablar de los técnicos, siempre en la sombra, trabajando. Este es un día para reivindicar. La gente se arregla para la gala, pero el día a día no tiene nada que ver con esa imagen glamurosa que se proyecta del cine», argumenta.

Si bien pasa la mayor parte del tiempo en el estudio, Bataller compagina su trabajo con la docencia en la Escola Superior de Música de Catalunya, donde da clases de música para la gran pantalla desde hace veinte años. «Fui el primero en obtener la plaza de profesor en este campo. Me gusta compartir mi experiencia con los estudiantes, ayudarles a evitar los errores que yo cometí cuando empezaba, porque no tenía a nadie que me guiara», recuerda.

Sus inicios en la Ribera

Nacido en Alzira, Bataller dio sus primeros pasos en la Societat Musical d’Alzira, donde estudió solfeo, conjunto musical y violín. Más tarde, continuó su formación en el Conservatorio Profesional Mestre Vert de Carcaixent y obtuvo el título de Bachelor’s Degree en composición con especialización en música para cine, por la University of Southern California de Los Ángeles, con la calificación de magna cum laude.

En alguna ocasión, ha tenido la oportunidad de volver a los centros donde se formó para impartir clases, ahora como profesional de renombre: «El cambio generacional es curioso. La gente que me conoce se alegra de verme ahí, pero yo creo que todos saben que soy como una hormiguita, siempre trabajando. Los premios están bien, pero no soy alguien a quien le guste figurar. Estoy tranquilo en mi estudio, lo paso muy bien componiendo», comenta.

Desde joven tuvo clara su vocación: «Cuando miro atrás y veo todo lo que he estudiado, me doy cuenta de que siempre quise dedicarme a la música de cine. Los premios son relativos, porque el verdadero premio es poder hacer lo que soñabas desde niño», concluye.