La nueva protección del Cap de Cullera prohíbe el acceso a su cueva-museo

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio pretende mejorar la conservación de la microrreserva de la especie Limonium Dufourii, conocida también como saladina, que se encuentra en una zona del Cap de Cullera con su declaración como Zona de Especial Conservación. Esta medida comporta una serie de restricciones, entre las que se prohíbe el uso y acceso a la Cova del Dragut.

La conselleria establece en el decreto 8/2025 publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el que se aprueba la norma de gestión, que se trata de un «lugar de importancia comunitaria local». Esta nueva protección, según el documento, abarca una superfície total de 0,21 hectáreas, en las que se encuentra esta especie endémica, aunque se complementa con dos zonas periféricas de protección contigua a la ZEC, que abraza otras 3,3 hectáreas del Cap de Cullera.

Esta conservación, a su vez, comporta una serie de restricciones y actuaciones incompatibles que deben ser aplicadas para garantizar su protección. Entre ellas, destaca, según se recoge en el decreto, como actuación no autorizable «el uso y mantenimiento de los accesos a las instalaciones de las actividades de turismo, ocio y cultura consolidadas como es el caso de la Cova del Dragut». La declaración de ZEC, y tras realizar varias consultas a la propia conselleria responsable de esta área, imposibilita la actividad de este museo, que es el único dedicado a la piratería en toda la Península Ibérica. «Está prohibido el uso y mantenimiento de los accesos», confirman desde Medio Ambiente a este diario.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha señalado a Levante-EMV que los técnicos encargados de esta área están estudiando la zona declarada de especial conservación, ya que consideran que, en sus palabras, «según la cartografía realizada, el acceso a esta cueva no cuenta con ninguna afección». En este sentido, el consistorio solicitará, según han explicado a este diario, que una aclaración a Medio Ambiente para ver si se incluye o no». Alegan que puede tratarse de un error, ya que en la versión del DOGV en castellano, la Cova del Dragut no está catalogada como actuación no autorizable, mientras que en la versión en valenciano sí que se prohíbe su uso.

Este museo de piratería se encuentra actualmente cerrado por unas obras de acondicionamiento de las cuales no ha trascendido más información. Una vez finalizados estos trabajos, en palabras del consistorio, se licitará para volver a abrir sus puertas al público.

El Cap de Cullera acoge uno de los escasos santuarios de Limonium dufourii -catalogado como especie en peligro de extinción por la propia conselleria- situados en la provincia de Valencia. Esta zona se ha visto, como se explica en el decreto, amenazada por factores humanos y ambientales, por lo que el Servicio de Vida Silvestre impulsó un proyecto de restauración del hábitat, a través del cual se realizaron tres plantaciones de 344 ejemplares de esta especie. Estas han tenido un índice de supervivencia del 4,2 %, según el censo de 2018, lo que demuestra, según la conselleria, «la fragilidad de esta especie a su adaptación al medio». La microrreserva, a su vez, también se incluye dentro de la red Natura 2000, en la que los miembros de la Unión Europea aportan muestras importantes de hábitats naturales que consideran relevantes en el contexto europeo.

Además de la prohibición del uso y acceso a la Cova del Dragut, la conselleria también establece otras normas como la prohibición de eliminar totalmente la cubierta vegetal natural, las quemas de cualquier naturaleza y extensión, el vertido de materiales sólidas, la construcción de líneas eléctricas o la utilización de pesticidas, entre otros.

Durante los próximos años, la conselleria seguirá estudiando la conservación de esta especie para ver si se mantienen o mejoran los valores actuales en los que se encuentran. Medio Ambiente también ha incluido en el listado de ZEC, a fecha de 23 de enero,las zonas del Cap de les Hortes, el litoral de Orpesa y el litoral del Cap Roig.