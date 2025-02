La UD Alzira recibe en el Suñer al Andratx en un partido de urgencias

La UD Alzira y el CE Andratx protagonizarán mañana domingo (Luis Suñer Picó, 12 h.) un partido de angustias. Para los azulgranas porque después de cuatro derrotas y un empate ven el play-out a tres puntos. Aunque perdiesen no ocuparían esta plaza porque se enfrentan Ibiza y Olot que están a dicha distancia. Los andragenses son antepenúltimos a siete puntos de la salvación.

Adrián Ferrandis afrontará el partido con cinco bajas. A las ya habituales de las últimas semanas que encaran la recta final (Dolz, Bono y Encada) se unen las de Jawed y Fermín, que se han quedado en sustos y en breve volverán a los entrenamientos.

Novedades en la plantilla

A horas del cierre del mercado de invierno se incorporaron dos jugadores a la disciplina blaugrana. Un viejo conocido, Juanan Casanova, que a sus 35 años, no continuó en el Lleida y firma por esta y la próxima temporada. El mediocentro de l’Olleria ya mostró su calidad en la temporada 2013-14 en la UD y después estuvo siete años en 2ª B y 1ª RFEF en Ontinyent, La Nucia y Alcoyano. Para suplir la baja de Céspedes llega Damián Noya, defensa gallego de 22 años que juega de central izquierdo en defensa de tres o lateral zurdo si juegan de cuatro. Sin embargo, no podrá jugar ya que arrastra partido de sanción con el Polvorín de Tercera División. El santiagués ha alternado este equipo, donde era titular indiscutible con 14 convocatorias con el Lugo, de 1ª RFEF, donde ha jugado dos encuentros. También ha firmado hasta la próxima campaña incluida.

El Andratx ha recuperado a Giaquinto (ex del Mallorca B) que estaba sin equipo, y ha incorporado al lateral derecho Carlos Sánchez, procedente del Orihuela donde no ha podido jugar por una lesión cuando hace dos años debutó en 2ª en el Cartagena y el lateral izquierdo Héctor Fernández del Lorca. El último fichaje, el mediocentro Javi Díez, ex del Xerez Deportivo, fichado para suplir a Lalo Hernández, no podrá debutar.

Los mallorquines “son un equipo rocoso que lleva el partido al límite y aunque sufra, puede golpear y puntuar como ante el Sabadell”, explicó Adrián Ferrandis. En la primera vuelta, el Alzira dominaba los primeros veinte minutos y recibió dos goles a la contra. Afortunadamente, después remontó.

En el apartado social, el miércoles, la peña Gent Blaugrana celebró su 15ª cena en la que se reconoció a Dolz como mejor jugador de la pasada temporada y su trayectoria, a Juan Menacho i a Juan Cogollos.