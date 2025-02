Cinco centros de la Ribera rechazan la ley de libertad educativa del Consell

Varios centros educativos del Vall dels Alcalans, integrado por los pueblos de Montserrat, Montroi, Real y Turís, han manifestado su rechazo a la denominada ley de libertad educativa del Consell al considerar que no se asegura el dominio del alumnado de las dos lenguas oficiales, el valenciano y el castellano. Además, advierten al gobierno autonómico sobre "las diferentes problemáticas e incumplimientos legislativos que comporta la consulta" sobre la lengua.

Según ha detallado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Provincia de Valencia, son cinco, de los seis en total, los centros educativos de estos municipios los que ya han tomado este acuerdo: el colegio Evaristo Calatayud de Montserrat, el instituto Alcalans de Montserrat, el colegio Sant Pere Apòstol de Real, el colegio de Montroi y el colegio Joaquín Muñoz de Turís. En el instituto de Turís, la asociación de familias ha presentado la propuesta, pero todavía no se ha votado.

En cuanto a la consulta, advierten que no se puede considerar libertad de elección al "no asegurar que haya plazas para todo el alumnado en el programa escogido". Además, consideran que conforme está planteada esta "no contiene las garantías democráticas de procesos de participación, deliberación y decisión individuales porque no hay órganos de supervisión, más allá de la misma administración". "Tampoco existe la privacidad y confidencialidad de la decisión al publicarse los resultados y lo que cada familia ha elegido en el tablón de anuncios", añaden.

"Contra el interés superior"

Consideran, igualmente, que una decisión tan importante "no se puede dejar solo en manos de las familias, sino en las de la comunidad educativa, porque su decisión puede ir en contra del interés superior de su hijo o hija, y no tienen la formación adecuada en metodología de aprendizaje de lenguas como para condicionar la enseñanza en su centro".

Asimismo, el elemento que consideran más grave es que la legislación "imposibilita que los centros se organicen para lograr un alumnado bilingüe, puesto que no está basada en criterios pedagógicos ni sociolingüísticos". "Por lo tanto, no vela por el interés superior de su alumnado y no atiende los acuerdos que sus comunidades educativas habían tomado en los programas lingüísticos de su PEPLI, aprobados por la misma conselleria", agregan.

Por último, defienden que el alumnado que estudia en valenciano "obtiene mejores resultados en lenguas, pero también en el resto de disciplinas, que el alumnado que estudia solo en

castellano".