L’Ajuntament d’Alzira commemorarà de nou el Dia Internacional de la Llengua Materna

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer, les regidories de Cultura, Educació i Infància i Patrimoni duen a terme esta campanya per a promoure el valencià.

Des del Serval, el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, s’ha preparat una nova edició de la campanya de la llengua materna dirigida als centres educatius de la ciutat, perquè usen i estimen la nostra llengua.

Aquest dilluns s’han lliurat els premis als alumnes guanyadors de la campanya. En un primer moment, l’Ajuntament es va adreçar a les escoles per mitjà d'una carta explicativa i una iniciativa en què l’alumnat ha sigut clau. Com en passades edicions es convida a participar repartint entre l’alumnat un dibuix per tal que pinten, completen, adapten i juguen amb les imatges i deixen volar la imaginació. Amb totes les opcions es va fer una selecció dels millors sis treballs, amb els quals s’ha creat el cartell oficial de la campanya.

La regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, i el regidor de Cultura, Israel Pérez, han visitat els centres per tal de comunicar la notícia als guanyadors i guanyadores:

- IES Lluís Vives

- IES Josep Maria Parra

- La Puríssima

- Vall de la Casella

- L’Alborgí

Tots els centres participants han rebut un lot de llibres i materials de dibuix i la impressió en format de cartell dels treballs guanyadors.

“Amb esta campanya volem fer valdre el valencià com a llengua pròpia d'Alzira i del poble valencià, així com un element cohesionador i un veritable punt de trobada. Continuem remant a favor del valencià”, ha explicat el regidor, Israel Pérez.