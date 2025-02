Alzira entrega els premis d’Innovació Educativa i d’Experiències de Foment de la Lectura

Les regidories d’Educació i Infància i Cultura, amb la col·laboració de la Fundació Bromera han lliurat este dimarts el 26é Premi d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira i el 19é Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira, respectivament.

La regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, el regidor de cultura, Israel Pérez, així com la directora de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, han estat els encarregats de lliurar els premis. Piera ha donat l’enhorabona als premiats i ha agraït, un any més l’esforç de totes les persones que amb la seua labor diària col·laboren a fer de les nostres aules un espai innovador i creatiu, així com a tots aquell que divulguen la passió per la paraula escrita i fomenten el plaer i la importància de llegir

El Premi d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira 2024, convocat per la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, és un guardó que va nàixer, d’una banda, com un estímul indubtable a l’experimentació educativa que dia a dia es fa a les aules dels nostres centres educatius, i de l’altra, amb la intenció de donar suport a la labor de molts docents que tenen la decisió de millorar l’ensenyament i la formació de les generacions futures. Amb el temps i el treball conjunt d’institucions públiques i privades, han evolucionat en modalitats que, a hores d’ara, compten amb una personalitat i una trajectòria pròpies. Els premis, tenen tres categories, Educació Infantil i Primària, Secundària i Especial

El jurat ha estat format per la regidora d’Educació i Infància Virtuts Piera com a presidenta; Eugènia Pelufo Collado, mestra d’Educació Infantil i Primària; Mª Jesús Sánchez Ramón, professora d’Educació Secundària; Vicent Part Julio, director del CEFIRE d’Alzira i Pilar Montalvà, tècnica del Departament d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira.

Categoria d’Educació Infantil i Primària

Primer premi, amb una dotació de 600 euros, un diploma i un lot de llibres, al projecte Xuquerolímpicos, de Florida Campus Alzira, realitzat pel claustre i l’alumnat de 3r cicle de Primària.

de Florida Campus Alzira, realitzat pel claustre i l’alumnat de 3r cicle de Primària. Accèssit, amb una dotació de 300 euros, un diploma i un lot de llibres, al projecte Un cor per al futur del CEIP Alborxí d’Alzira, realitzat pel claustre del centre.

Categoria d’Educació Secundària, Formació professional i EPA

Primer premi, amb una dotació de 600 €, diplomes i un lot de llibres al treball titulat Emociona’t amb el Parra de l’IES Jose Mª Parra d’Alzira realitzat per Yaiza de los Ángeles Cáceres Castillo, Sara Fita Esteve, Esther Oliver Zornoza, Begonya Soler Soriano i Ana Ballester.

de l’IES Jose Mª Parra d’Alzira realitzat per Yaiza de los Ángeles Cáceres Castillo, Sara Fita Esteve, Esther Oliver Zornoza, Begonya Soler Soriano i Ana Ballester. Accèssit, amb una dotació de 300 euros, diplomes i lot de llibres al projecte Contes amb IA, projecte educatiu de Sagrada Família realitzat per Leoncio Giner Rosell i Susana Nadal Soriano.

Categoria d’Educació Especial i ensenyaments especialitzats

Primer premi, amb una dotació de 600 euros, diploma i un lot de llibres, al treball titular Esmorzars, projecte educatiu del Centre Públic Comarcal d’Educació Especial Carmen Picó realitzat per Miquel Herrero Alberola, Desirée Atanasio Montagud, i Laura Sierra Molina i la participació de Ricardo, Mario, Pau, Frank i Paula.

Pel que fa al Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira 2024 el convoca la Regidoria de Cultura i compta amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. La directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Rosa Mengual, ha acompanyat la regidora en la modalitat de Foment Lector. El jurat del Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira, ha estat format per Israel Pérez regidor de Cultura; David Perpiñá, director de la Biblioteca Municipal d’Alzira; i Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera.

El projecte guanyador és:

Primer premi, dotat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira amb 800 euros, un diploma i un lot de llibres, al projecte de centre Com es fa un llibre presentat pel Centre Educatiu Maria Auxiliadora dAlgemesí.

Enguany, el premi ve acompanyat d’una aportació especial per part de la Fundació Bromera, que en lloc d’atorgar un segon premi, ha decidit sumar-se al primer amb una donació de 200 exemplars dels quaderns didàctics “Com es fa un llibre” i la cessió gratuïta de l’exposició didàctica “Com es fa un llibre”. Una exposició que habitualment la Fundació presta als centres educatius i les biblioteques que la sol·liciten. “El Centre Educatiu Maria Auxiliadora d’Algemesí és un dels afectats directament per la DANA, i amb aquest xicotet gest volem sumar-nos i donar el nostre suport a la comunitat educativa del centre en un moment tan complicat”, ha explicat la directora de la Fundació, Rosa Mengual.