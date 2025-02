Èxit de la V Fira Animalista d’Alzira

Diumenge, la Plaça Major de la ciutat va acollir la V Fira Animalista d’Alzira, en la que van participar 19 protectores de mascotes i animals d’Alzira i d’altres pobles de la comarca.

A més, es van dur a terme diverses activitats programades com el passeig d’adopció on es van presentar diferents mascotes per a que el públic present les adoptara i acollir-les a la seua casa com un membre més de la família. Al llarg del matí es van produir algunes adopcions.

A mitjan matí es va produir el primer concurs popular de gossets i gossetes, una iniciativa que va resultar un èxit total, en la qual van participar uns 30 animalets. Amb regals per a tots els participants i amb premis per als guanyadors i guanyadores. Les categories anaven des del més simpàtic fins al més obedient, passant pel més bonic o carinyós.

La regidora de Joventut, Salut Publica i Benestar Animal, Lara Ferrer va assistir per visitar les diferents paradetes que hi havia instal·lades a la fira.

Va ser un gran dia per poder compartir temps amb les mascotes i conèixer les tasques de les protectores d’animals de la ciutat i comarca. La regidora va recordar que al novembre està programada la pròxima fira animalista amb més protectores i més activitats. Per tant, va animar als assistents que s’aproparen per eixies dates.