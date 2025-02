El Gremi de Fusters de Alzira no sacará en procesión a Sant Josep por falta de recursos

El Gremi de Fusters d’Alzira no celebrará el próximo 19 de marzo la procesión matinal en honor del patrón, Sant Josep, por falta de recursos. De hecho, esta entidad con casi 140 años de historia puede entrar en un proceso de disolución si en la asamblea general convocada para este miércoles por el presidente, Vicent Pla, no se postula algún aspirante al que dar el relevo tras una etapa de ocho años al frente del gremio.

«No tenemos dinero ni gente para hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora», relata Pla, mientras detalla que en la directiva apenas quedan cinco integrantes de siempre mientras que en el gremio hay otro medio centenar de asociados que pagan una cuota anual de 15 euros aunque, en la práctica, no participan de la vida interna. Ningún carpintero en activo en Alzira en la actualidad está agremiado.

Vicent Pla confirma que el gremio sólo dispone de recursos para montar el dosel en las próximas fiestas josefinas pero advierte de que, si no sale un nuevo presidente, bajará la persiana para siempre. De hecho, señala que, salvo sorpresa, Sant Josep no desfilará este año en la ofrenda ni tampoco en la tradicional procesión del 19 de marzo, algo que Pla califica como un hecho totalmente insólito. Estima en torno a 800 euros el dinero que precisan para pagar flores y a los portadores del anda.

Según expone, el gremio no pudo cobrar el año pasado la subvención anual de mil euros que percibía del Ayuntamiento de Alzira para afrontar los gastos al no estar dado de alta en el registro de asociaciones, una situación de la que tuvo constancia cuando se le requirió la documentación y, según expone, a pesar de haber iniciado los trámites el pasado mes de junio, con proceso de subsanación incluido, todavía no se ha formalizado el alta, por lo que tampoco podría cobrarla este año.

La nueva concejal de Fiestas, Gemma Alós, ha comentado que la Junta Local Fallera le ha informado de esta decisión del gremio y ha mostrado la disposición del ayuntamiento a colaborar para que no se rompa esta tradición si legalmente es posible ya que, ha señalado, no se trata de una cantidad de importante de dinero.

La fundación del gremio se remonta al año 1887 -en el siglo XVIII Sant Josep era incluso patrón menor de la ciudad- y los carpinteros celebraban tradicionalmente su fiesta hasta que, con la creación de la Junta Local Fallera en 1944, las dos celebraciones confluyeron. En los últimos años, con Pla al frente del gremio, se había reivindicado un mayor protagonismo para Sant Josep e incluso la asociación creó el título de clavariesa para la fallera mayor de la ciudad.