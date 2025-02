La presión social por la falta de médicos crece en Alzira mientras Sanidad anuncia refuerzos

La Conselleria de Sanitat prevé que el mes de febrero se salde con hasta cinco contrataciones de nuevos médicos, dos que ya se han completado y tres que lo harán en las próximas semanas, para aliviar el colapso que arrastra el centro de salud Alzira II. El sindicato CSIF alertó, a principios de año, de que hasta seis cupos de médicos de familia estaban por cubrir. A estas cinco plazas anunciadas se sumará uno de los facultativos que se reincorporará al trabajo tras un periodo de baja. Con todo, la presión social aumenta para exigir una gestión de la sanidad pública más eficiente.

Fuentes sanitarias consultadas por Levante-EMV han reiterado que el problema que constriñe la atención primaria del centro de salud alzireño se da en muchas otras ciudades «ante la falta generalizada de médicos». Para cubrir las vacantes, se recurre a la contratación de profesionales de otras comunidades autónomas o, incluso, de países extranjeros. «Es un proceso muy costoso y, para colmo, cuando se han realizado todas las gestiones, más de un médico se marcha a otro departamento», lamenta el sindicato, que teme que el exceso de trabajo de las últimas semanas pase factura a la plantilla que se ha encargado de sacar adelante el día a día.

Además, el Departamento de Salud de la Ribera indica que también se ha reforzado el área administrativa: «No se han parado de dar citas en ningún momento. Es cierto que había que hacer cola y la atención la prestaban otros médicos, pero la atención ha continuado. El centro de salud ha tramitado alrededor de doscientas citas diarias».

«Pilar fundamental»

Mientras se intenta que el centro de salud recupere la plantilla que le corresponde, crece la presión social. Colectivos como Unió per les Pensions o la asociación de pensionistas El Xúquer se han movilizado en defensa de una sanidad pública de calidad.

«Ahora nos encontramos con las consecuencias de los recortes en educación y sanidad de hace quince años. Claro que hacen falta contrataciones ahora, pero es necesario repensar la gestión de la sanidad», apunta uno de sus portavoces, Raúl Ferrer, que prosigue: «Además, no nos creemos el argumento de que no hay médicos. Los hay, pero se han marchado a otros países o prefieren trabajar en el sector privado. Y, como consecuencia, lo pagamos todos. En especial, los niños y las personas mayores, que son las más vulnerables cuando el Estado de Bienestar no garantiza uno de sus pilares fundamentales».