Ximo Noguera presenta a Alzira un llibre sobre música industrial i experimental en Espanya

El discjoquei Ximo Noguera presenta el pròxim dijous a la Casa de la Cultura el llibre “Lo que se nos pasó (Detalles del industrial y experimental en España)”, de la mà d’Alzira Ràdio.

L’autor Ximo Noguera s'inicia com a DJ en 1991 i treballa com a tècnic de so en Alzira Ràdio des de 2005. El llibre que es presenta ”Lo que se nos pasó” es va publicar el passat mes de novembre de 2024 i és una versió estesa i adaptada del llibre publicat en 2020 des de Industrial Complexx. El títol del llibre fa referència directa a la desinformació sistemàtica d'un corrent musical originat des de l'omissió i, moltes vegades, des del rebuig a este gènere musical.

Cartell de la presentació del llibre. / Levante-EMV

La presentació de llibre tindrà lloc el pròxim dijous 13 de febrer a les 19,30 h. a la Casa de la Cultura i comptarà a més del propi autor, amb la periodista Elisa Moragón, també vinculada a Alzira durant molts anys. Coincidint amb la celebració del Dia de la Ràdio, l’emissora municipal d’Alzira continua amb la seua vocació cultural i participativa fent-se present en l’agenda alzirenya. L’acte a més enceta l’agenda d’activitats per a commemorar el 30 aniversari de l’emissora municipal Alzira Ràdio.

Pel que fa a l’autor, Ximo Noguera, a més de tècnic i DJ, des de 2009 escriu sobre música electrònica en diversos mitjans de comunicació i en 2013 crea la discogràfica NXT recordings i en 2019 crea una segona plataforma anomenada Industrial Complexx. Industrial Complexx és actualment una associació cultural que opera com a segell discogràfic i editorial, ha publicat 44 discos, tant d'autors emergents com de bandes i productors històrics com Opera Multi Steel, Atom tm, Nostalgie Eternelle o Esplendor Geométrico.