El Castellonense mantiene el pulso a los líderes tras una nueva jornada invicto

Ya son ocho las jornadas que el Castellonense se mantiene invicto y once de las últimas doce. El domingo no pasó del empate a 0 contra el At. Levante, equipo de la zona baja, pero le fue suficiente para mejorar una posición y ser cuarto, empatado con el Villarreal C y a solo tres puntos de los colíderes, Roda y Saguntino. Los ribereños jugarán el domingo a las 17 h. en Ontinyent.

En Lliga Comunitat, el Sueca estrenó entrenador. Volvió el histórico Gerardo Ortells pero no pudo hacer bueno el dicho y perdió en Alqueries 2-1 y sigue último. El sábado recibirá al líder, Recambios Colón, a las 18 h. El Carcaixent se dio un festín contra el Thader, 4-1. Roberto, Seral y Aitor en dos ocasiones fueron los goleadores. Los blanquinegros se alejan a 4 puntos del descenso y el domingo visitarán al Alicante.

El CE Alberic se ha encaramado al liderato del grupo 3 de 1ª FFCV desde hace tres semanas y además tiene posibilidad de mejora. Ganó 3-0 (Rafa, Eric y Marcos Campos) al nuevo colista, el Canals y suma 37 puntos, uno más que el Promeses Sueca y cuatro sobre el Muro con dos y un partido jugado menos respectivamente. A los franjiverdes les falta jugar en l’Alcúdia y contra Algemesí los partidos suspendidos por las consecuencias de la dana. El cuadro de Edu Revert no ha perdido en los 15 partidos que ha disputado en liga. Solo ha cedido cuatro empates y ocho goles, por 26 a favor. El Promeses Sueca está a un punto. Ambos han desbancado a la Font d’en Carròs y Llutxent que por presupuesto estaban llamados a seguir arriba. Los arroceros llevan seis jornadas invictos y solo han cedido un empate y una derrota de los últimos once.

El sábado goleó 5-0 al Pego (Baldo, Álex Bosch, Aranda y dos de Tirado). El Ràcing d’Algemesí cayó 4-0 en Muro y baja al quinto puesto. El Algemesí se impuso 3-0 al Portuarios (Axel y dos de Joan Ortiz) y sube al noveno puesto. L’Alcúdia empató a uno contra el Llutxent (Alejandro) y es undécimo aunque con ocho puntos de ventaja sobre el descenso. El Mancomunitat acaba de salir de esta zona al ganar a un rival directo, el Rafelguaraf, por 3-2. Luis Bono y Carlos adelantaron a los del Marquesat y Saoro y Aarón empataron, este en el 87, pero Cardona logró el 3-2 con el tiempo cumplido.

Racing d’Algemesí y Alberic se enfrentarán el sábado a las 15 h. El Algemesí jugará en Llutxent a las 17 y Rafelguaraf en campo del Portuarios a las 17’30.

