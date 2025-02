Recogen más de un centenar de quejas en un centro de salud de Alzira por la falta de médicos en apenas unas horas

La falta de médicos de familia en el centro de salud Alzira II que se prolonga desde hace varias semanas se ha convertido en un foco de malestar ciudadano que se ha traducido en más de un centenar de quejas cumplimentadas en apenas unas horas. Un colectivo de jubilados se ha ofrecido ayudar a tramitarlas ante las autoridades sanitarias.

El pasado miércoles, la asociación de pensionistas El Xúquer puso frente a su sede social, en la avenida Sants Patrons, una mesa en la que ofrecía ayuda a otros vecinos para cumplimentar quejas formales que presentar, a continuación en el centro de salud. «No he podido ser atendido al no haber ningún médico de Atención Primaria disponible, lo que me causa muchos problemas y pone en riesgo mi salud» es el texto que se ha utilizado, como base, para expresar su descontento.

«Es indignante ir a un centro de salud y que te digan que no tienes médico y cuando consigues una cita con otro es para dentro de veinte o treinta días», expone el presidente del colectivo, Raúl Ferrer. Una situación que le resultará familiar a más de un usuario del mencionado ambulatorio. Por ello, la asociación se ha ofrecido a ayudar a tramitar las quejas.

La semana pasada, en una hora, ayudaron a rellenar alrededor de cincuenta. El lunes hicieron lo propio frente a la puerta del centro de salud y la cifra rondó el centenar. Hoy repiten iniciativa frente a su sede y esperan hacerlo nuevamente en el ambulatorio este viernes.