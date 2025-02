L’Ajuntament d’Alzira obri la consulta per a la redacció de l’Ordenança del Paratge Murta i Casella

L’Ajuntament d’Alzira obri el termini de consulta prèvia a la ciutadania per a la redacció, i posterior aprovació, de l’ordenança de gestió del Paratge Natural Municipal “Murta i Casella”. Les observacions i els suggeriments que s’arrepleguen durant este termini, s’estudiaran per part dels servicis tècnics municipals i es tindran en compte en la redacció de la necessària ordenança de gestió del Paratge natural Municipal.

Actualment, el Paratge Natural Municipal (PNM) disposa d'un instrument de gestió com és el Pla Especial de Protecció amb una regulació normativa bàsica, no obstant això, el marc legal vigent i els nous reptes i usos fan necessària una Ordenança Municipal de Gestió Integral que ha de ser aprovada en plenari municipal i què constituïsca un marc específic de protecció de l'ús públic desenrotllat en el PNM.

La consulta s’exposarà en la següent adreça web:

https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2023/03/Consulta-publica-previa-Ordenanca-gestio-PNM-Murta-i-Casella.pdf

Les opinions, observacions o suggeriments que, respecte a estos assumptes es desitgen formular, es presentaran en el termini de 30 dies hàbils (del 17 de febrer al 16 de març de 2025), mitjançant la seua remissió al correu electrònic mediambient@alzira.es , indicant en l'apartat “Assumpte”: Consulta pública ordenança de gestió del Paratge Natural Municipal Murta i Casella. Els participants en la consulta hauran d'identificar-se mitjançant indicació de la raó social i CIF, si es tracta de persones jurídiques i mitjançant nom i cognoms i núm. de DNI, si es tracta de persones físiques.

L'establiment d'una ordenança específica reguladora per a la gestió del (PNM) La Murta i La Casella, és una fita necessària si es pretén arribar a l’acompliment dels objectius definits en el Pla Especial de Protecció del mateix i també un requeriment del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, que establix la regulació dels Paratges de la Comunitat Valenciana.

L'elevada demanda de visitants actual del Paratge i la perspectiva d’increment en un futur pròxim degut a les propostes de millora del patrimoni arqueològic, augmentaran l’atractiu turístic d’este espai natural i per tant es necessari regular les normes i usos que es donen dins de la Murta i la Casella.

A banda, el repte de la modernització dels paratges, requereix implementar un marc normatiu específic que garantisca la compatibilització efectiva entre la gestió ordenada, continua i planificada, els usos i la conservació i la millora del patrimoni natural, històric i cultural. Esta norma es considera que es fonamental per a preservar els valors que van impulsar, fa 20 anys la declaració del Paratge Natural Municipal i que s’han de mantindre i millorar per a l'ús i gaudi per la societat.