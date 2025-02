Finalitza la formació de 22 cuidadors que seran reconeguts pel sistema de Dependència

Este divendres ha finalitzat la formació per a les 22 Persones Cuidadores reconegudes en el Sistema de la Dependència (CNP), portada a terme, des del passat 29 de novembre, per l’Ajuntament Alzira conjuntament amb els Centres de Salut d’atenció Primària d'Alzira amb el seu programa CuiDAc i la col·laboració de La Nostra Veu, Associació Familiars Persones amb Alzheimer (AFA) i Ortoprono.

El claustre de la Casa de la Cultura ha acollit el lliurament de diplomes, en el que ha participat l'alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, Amèlia Blanquer la Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda i representants de la Coordinació de Salut Primària i els centres de Salut I i II d'Alzira. En l’acte, Domínguez ha destacat la importància de les persones cuidadores en esta societat cada vegada més envellida i la necessitat d’este tipus de formació que no sols procuren una millor qualitat de vida als dependents sinó que a més paren atenció també en l’autocura del cuidador. Cal que fem un reconeixement social del paper del cuidador.

Per la seua banda, la regidora de Serveis Socials, Amèlia Blanquer, ha agraït la seua participació a tots els col·laboradors del programa que al llarg d’estos cinc encontres han compartit, temps, experiències i moments per a donar-se suport emocional, recursos i ferramentes per a la cura.

Tal com ha explicat la tècnica de serveis socials, Gisela Galán, el curs ha constat de cinc sessions i entre els seus objectius es troba, facilitar coneixements i estratègies per a millorar l’autonomia de les persones dependents, oferir informació sobre productes per a millorar la qualitat de vida de les persones dependents i recursos sociosanitaris més adequats i finalment facilitar el suport emocional a les persones cuidadores.

Esta formació s’ha fet amb vinculació directa dels centres d’atenció primària i els seus professionals han participat en la mateixa, “un encert” com ha destacat la directora del Centre de Salut Alzira I, Ana Jover, qui ha explicat que el model de col•laboració entre ambdós institucions fins i tot és exportable a altres poblacions.

Els participants en esta formació a més comptaran amb una acreditació per part de la Conselleria de Servicis Socials. Recordem que el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència demana a les persones cuidadores que acrediten una formació específica.