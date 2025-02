La UD Alzira empata y evita caer a la zona de descenso

La UD Alzira salvó el primer match ball de la temporada. Aunque no iba a caer a zona de descenso porque la primera de las premisas no se cumplió (que la Peña Deportiva ganara al Mestalla), los azulgranas estuvieron a minutos de perder en Ibiza y ser adelantado por el conjunto pitiuso. El empate a tres fue el mal menor al no ser superados por los ibicencos, que ganan el golaveraje particular, y aumentar un punto con la Peña Deportiva, primer equipo que desciende.

Adrián Ferrandis se mostró muy satisfecho con sus jugadores. «Tuvieron garra e intensidad e hicieron todo lo posible para ganar. El Ibiza, sin nada, hizo tres goles. Si estuviéramos en la dinámica positiva habríamos ganado 1-5». El técnico de Catarroja volvió a optar por defensa de tres centrales, con Javi Jiménez, Raúl y Damián, que debutaba como blaugrana, flanqueados por Dani Sánchez y Koke. Así trataba de cubrir la estrechez del Sánchez y Vivancos con los tres centrales y tener más salida con los carrileros. Juanan y Míchel estaban zona ancha, con Sala y Carretero de interiores y Piera en ataque. Sobre el jugador gallego, que se enfundó por primera vez la zamarra azulgrana, le gustó «la personalidad y colocación táctica pero sobre todo que estuvo muy comunicativo pese a ser joven y acabar de llegar».

No salió mal el Alzira en el segundo acto, pero el Ibiza marcó a los 12 minutos por medio de Villar. El conjunto ribereño reaccionó y dominó la primera parte, con el premio del tanto de Piera, siete minutos después del 1-0. Un certero cabezazo picado tras un buen centro desde la derecha. Con el tiempo cumplido Koke, muy activo, puso un centro raso desde la izquierda que Javi Jiménez remató contundentemente sorprendiendo desde atrás.

Centros laterales

Con todo, al inicio del segundo tiempo se produjo la debacle con un córner y un centro desde la izquierda que remataron Diego y Marquitos, remontando el marcador. «He de estudiar por qué hicieron daño con los centros laterales que no los supimos despejar. Con tres goles a favor fuera de casa, no hemos de permitir encajar tres», añadió el entrenador.

La historia se repitió porque el Alzira volvió a dominar y tener ocasiones por medio de Piera o dos de Sala, que volvió a tener el premio del empate por medio de Piera. El pegolino contactó un pase en diagonal de Míchel con un cabezazo desde la media luna que superó a Edu Frías a dos para el 90. Los locales perdieron tiempo porque daban el empate por bueno mientras que el Alzira siguió buscando el gol sin fortuna. «Me quedo dolido por no haber cambiado la racha negativa pero estamos en el camino para salir», concluyó.