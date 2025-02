Cuarenta pacientes se apelotonan en Urgencias a la espera de cama en el Hospital de la Ribera

Más de cuarenta pacientes aguardaban hoy en el área de Urgencias del Hospital de la Ribera su ingreso. Según fuentes consultadas, algunos alcanzaban los dos días de espera. «Estamos sobrepasados», comentaba un trabajador a Levante-EMV. Por su parte, la Conselleria de Sanidad admitió que se había producido un pico de demanda asistencial, pero le restó excepcionalidad: «Es algo frecuente en esta época del año y sucede lo mismo en el resto de hospitales».

Algunos profesionales sanitarios hablan, directamente, de «sobresaturación». No por el hecho puntual, sino por todo lo que conlleva. «Llevamos arrastrando turnos con sobrecarga asistencial por la sobresaturación de pacientes pendientes de hospitalización en el Servicio de Urgencias», manifestó un empleado del área a este periódico para, a continuación, asegurar que las cuarenta y tres personas que esperaban un ingreso «aparcadas en camas por donde se podía» no representan el peor pico de demanda asistencial, ya que «algún día se ha llegado a los sesenta pacientes pendientes de ingreso, a los que se suman todas las urgencias que no paran de llegar». «Somos el mismo número de trabajadores por turno, sin refuerzos, y estamos sobrepasados», añadió acto seguido.

Representantes de los empleados coincidieron, no obstante, con los responsables del Departamento de Salud de la Ribera en que, en las últimas semanas, «hay un gran número de pacientes que deben permanecer más tiempo del deseable pendiente de su ingreso», afirmaron fuentes sindicales, que añadieron: «No sucede únicamente en nuestra comarca, hay épocas del año en las que se produce una mayor demanda asistencial, como ocurre cuando llegan los meses más fríos».

Infecciones respiratorias

Al respecto, el departamento sanitario de la comarca insistió: «Este pico asistencial está estrechamente relacionado con las infecciones respiratorias típicas de esta época del año y afecta especialmente a personas mayores con patologías crónicas».

Por su parte, los responsables de la gestión del departamento subrayaron que el hospital «ha tomado medidas para hacer frente a esta mayor demanda». «Se han ubicado diez pacientes en el Área de Respiratorio, que cuenta con todos los medios y recursos necesarios para una atención óptima», explicaron.

Además, las mismas fuentes indicaron que se ha reforzado «en todos los turnos tanto el Área de Respiratorio como el servicio de Urgencias con personal adicional, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería».

«Atención adecuada»

Por último, la dirección del departamento de salud comarcal defendió que, de una forma u otra, cada persona que requiere asistencia sanitaria, la recibe en las mejores condiciones posibles: «Nuestro Servicio de Urgencias, en esta temporada de invierno, está en constante coordinación con la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD). Esta colaboración permite una respuesta ágil y eficiente ante cualquier necesidad de hospitalización en este sistema. Con todo ello, el Hospital de La Ribera garantiza que todos los pacientes están recibiendo una atención médica adecuada».

Tensión en la plantilla

En una situación de elevada demanda de servicios sanitarios, las estrecheces de las infraestructuras son un claro condicionante. Fuentes sindicales argumentaron que, si bien es cierto que los picos como el de ayer se suelen producir, «la deficiencia estructural no ayuda». El Hospital de la Ribera arrastra, desde hace años, la fama de ser demasiado pequeño. «Sabemos que se trabaja en mejorar este problema, que no tiene una solución rápida, pero el personal está agotado y existe un alto grado de tensión en la plantilla», concluyeron.