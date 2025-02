Esport per millorar la salut a Alzira

La societat s’enfronta diàriament a nous reptes en temes de salut. L’envelliment de la població, les alalties cròniques i mentals i, sobretot, la manca d’activitat física són factors que tenen una influència directa sobre la salut dels nostres veïns i veïnes i que provoquen que ens plantegem nous programes i estructures dins del nostre sistema sanitari per poder donar resposta a noves necessitats.

En esta línia, el més efectiu seria treballar de manera transversal amb totes les administracions més directes per fer front a una problemàtica que avança sense fre. En 2018 vam iniciar converses amb Isabel González, aleshores gerent de l’hospital d’Alzira, i molt sensibilitzada a l’hora d’enfocar la salut des d’una mirada integral, per a començar un programa pilot a la nostra comarca que ja està en marxa al País Basc o a Catalunya, però que ací, tanmateix, encara no hem tingut la sort de posar en pràctica. Per què deu ser?

Ara bé, mentre lluitem per a crear la recepta esportiva i que tinga una presència justificada dins del sistema sanitari, i així creem estructures que afavoreixen el treball de grups interdisciplinaris i millorar, d’esta manera, la salut de la societat, l’Ajuntament d’Alzira pot i ha d’impulsar i promoure polítiques que augmenten la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes per a garantir, doncs, una societat i un envelliment saludable.

Els beneficis de l’exercici físic en la salut de les persones com a element preventiu i terapèutic són ben coneguts. La mateixa OMS avisa que es podrien evitar fins a 4 milions de morts a l’any si les persones foren més actives.

Estos programes poden ser també una teràpia més contra la depressió, l’ansietat i la soledat, autèntiques epidèmies mentals i socials en les societats modernes. Si, a més, estos es porten avant amb contacte amb la natura, l’impacte positiu augmenta considerablement. L’espai no és un element sobrer. I nosaltres, a Alzira, tenim espais naturals veritablement meravellosos.

En este sentit, l’Ajuntament d’Alzira, com a administració més propera i accessible, ha de crear, potenciar i promocionar l’activitat física des d’una perspectiva el més integral possible. Ha de treballar-la transversalment amb els diferents departaments del mateix ajuntament. Si aplicàrem d’una vegada per totes la transversalitat en les formes de treballar a consistori, ens estalviaríem diners, però, sobretot, les accions que portaríem avant serien més potents i més efectives.

Llàstima que, encara que n’hi ha que continuen, la major part de les accions, les intervencions i els programes que vam implementar anys enrere hagen sigut eliminats i substituïts per altres amb molt menys impacte.

Ens hem de prendre molt seriosament aquest tema, perquè tenim la responsabilitat com a societat d’intentar minimitzar els efectes negatius de la inactivitat física.

I no vos preocupeu, els qui únicament penseu en rendibilitat econòmica i a reduir la despesa sanitària. A la llarga, està més que demostrat que és una inversió que ens estalvia molts diners, però també moltes morts. Totes i tots guanyem!