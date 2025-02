El PSOE de Algemesí denuncia que la biblioteca del Raval "sigue con el barro de la dana"

El PSPV-PSOE de Algemesí ha reclamado al gobierno municipal que actúe en el barrio del Raval, uno de los más afectados por la inundación del Magro el pasado 29 de octubre ya que, según denuncia el grupo socialista, “tres meses y medio después de la dana, todavía es un barrio con barro” y dependencias públicas como la biblioteca “continua cerrada” y, señalan, ni siquiera se ha limpiado. Los socialistas denuncian esta situación puede provocar un problema de salud pública. “Son varios los vecinos y vecinas que se quejan de esta situación”, incide el PSOE, que también lamenta que “aún no haya una solución definitiva” para el colegio Carme Miquel y la escoleta infantil que, recuerdan, tienen que ser derribados.

El concejal Rafael Lluch señala que “hace tres semanas que el ayuntamiento tiene sobre la mesa un informe de la situación en que se encuentra la ‘escoleta’ del Raval, el hacinamiento de los alumnos y la pésima situación en que se encuentran los niños de dos y tres años (trasladados al Centro Cultural del Carrascalet) y el alcalde aún no ha contestado ni ha planteado ninguna solución a corto plazo”.

“El barrio continua con montañas de tierra y barro, muebles y basura en las calles, la dejadez de la zona evidencia que el equipo de gobierno no se pasea por el barrio y que es un barrio que no le importa como el resto de la ciudad”, incide el grupo socialista, que recuerda que en el último pleno ya pidió al alcalde que actuara “y que utilizara los contratos de emergencias para salvar la zona, que después de tres meses y medio no ha tenido ninguna atención de José Javier Sanchis”, señala el comunicado difundido por el PSPV.