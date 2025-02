Salud Pública rastrea un goteo de pacientes con vómitos y diarrea tras una gala fallera en Alzira

Los responsables de Salud Pública han abierto una investigación para tratar de esclarecer qué ha provocado un goteo de pacientes con problemas gastrointestinales que tienen en común su presencia en la gala y posterior cena que el sábado celebró la falla Hernán Cortés de Alzira para despedir a la fallera mayor de 2024.

Fuentes del Departamento de Salud de la Ribera han confirmado que Salud Pública está aplicando el protocolo establecido y ha empezado a ponerse en contacto con los afectados para realizar una encuesta sin descartar ninguna hipótesis, desde que pueda haber un origen alimentario a que pueda tratarse simplemente de un virus. Fuentes de la comisión señalan que no todos los afectados han acudido al médico mientras que desde el Departamento de Salud indican que los pacientes tratados, casos puntuales, presentan síntomas leves. En algunos casos, los facultativos han solicitado un análisis de heces.

Vómitos, diarreas y una sensación de cansancio son los síntomas que describen los afectados. El Whatsapp de la falla Hernán Cortes empezó a echar humo el domingo por la tarde cuando, según explica Sergio Tortosa, uno de los miembros de la gestora que dirige esta modesta comisión, empezaron a aparecer los primeros síntomas. A la espera de lo que determinen las autoridades sanitarias, los falleros que sí habían acudido al médico apuntaban que se había comentado la posibilidad de que su malestar estuviera relacionado con la cena, explica. Según Tortosa, de las más de sesenta personas que asistieron a la gala -la comisión no cuenta en este año con falleras mayores por lo que no se trataba exactamente de una presentación- entre 35 y 40 manifestaron presentar estos síntomas en mayor o menor medida. En su caso, explica, había pasado toda la noche del domingo «con vómitos». «Cuando me he levantado e intentado ponerme a trabajar y me ha sido imposible, pero yo no he ido al médico», relata.

Fuentes del establecimiento que sirvió la cena han explicado que se trataba de un menú muy sencillo sin salsas o cremas que se pudieran contaminar y provocar una intoxicación y han señalado que personal propio cenó esa noche ese mismo menú y no ha presentado ningún síntoma extraño, mientras explicaban que todos los platos se elaboran el mismo día y con mucho cuidado dada la larga expereincia en el sector.

