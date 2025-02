Alginet investiga la muerte por envenenamiento de una decena de gatos en una colonia felina

El Ayuntamiento de Alginet investiga la muerte de una decena de gatos envenenados en la colonia felina de l’Hort de Feliu. El consistorio reclama a sus vecinos que un hecho así no se vuelva a repetir y les insta a tener un comportamiento cívico.

Según ha detallado a Levante-EMV el concejal de Sanidad de Alginet, Vicent Lluch, una de las chicas que se encarga del control de la colonia se encontró, la semana pasada, «al menos, siete gatos muertos». «Además, otros estaban agonizando, aunque algunos han podido ser atendidos por el veterinario», puntualiza. Con todo, el edil cifra en una decena el número de animales muertos en lo que parece ser un caso de envenenamiento «porque no es normal que se mueran tantos gatos de golpe».

Tanto la Policía Local como el veterinario con el que colabora el ayuntamiento se personaron en la colonia felina para tomar muestras e iniciar una investigación que pueda esclarecer lo ocurrido, aunque todavía no ha trascendido más información ni sobre el método de envenenamiento ni sobre la posible identificación del autor o autores de los hechos.

La colonia de l’Hort de Feliu es una de las seis que el consistorio supervisa en la actualidad para garantizar la salubridad en el casco urbano. No solo en temas de alimentación o higiene, también se trabaja en el control de la población a través de campañas de esterilización.

«Entendemos que puede haber gente a la que le molesten los gatos o no le gusten, por el motivo que sea, pero esta no es forma de actuar. El ayuntamiento trabaja para potenciar el bienestar animal y los vecinos deben colaborar. Si alguien tiene un problema puntual, puede presentar una queja y se le atenderá, pero no podemos tolerar que se vaya por ahí envenenando animales», concluye el edil.