La conselleria aprova l’avantprojecte del nou Pont de Xàtiva i d’ampliació del Barranc de Casella en aquest tram

La Conselleria d’Agricultura ha comunicat a l’Ajuntament d’Alzira l’aprovació de l’avantprojecte d’Ampliació del Barranc de la Casella per a evitar inundacions en el nucli urbà d'Alzira amb un pressupost base de licitació (IVA inclòs) de 4.833.729,21 euros.

L’alcalde d’Alzira Alfons Domínguez, el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis i les arquitectes municipals junt a la Directora General de l’Aigua, Sabina Goretti i el Cap del Servei d’Infraestructures Hidràuliques, Julio Marín, es van reunir ahir per a avaluar l’adequació del Pont de Xàtiva, per protegir la ciutat d’Alzira davant del risc d’inundacions, i pujar-lo a la cota de 21 metres sobre el nivell de la mar, com aconsellen els experts. “Evidentment, si abans eren importants aquests tipus d’obres, ara són indispensables, donat que som tots conscients de les noves necessitats”, ha explicat l’alcalde.

La proposta presentada per la Direcció General presenta el disseny d’un nou pont, desplaçat a cent metres de l’antic emplaçament, tal i com s’havia acordat amb l’Ajuntament, els veïns i empreses afectades.

A més es contempla l’eliminació de l’antic pont després de la finalització de l’obra del nou per tal que no es puga afectar el trànsit al Polígon Industrial i a les vivendes, tal i com s’havia acordat.

El cost principal de l’obra serà cobert pel pressupost de 5 M€ que el Ministeri de Transició Ecològica va transferir a la Direcció General amb esta finalitat. Per la seua banda, l’Ajuntament assumirà l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució adequada en temps i forma de les obres.

L’avantprojecte assumeix l’alternativa acordada entre la Generalitat, l’Ajuntament d’Alzira i l’Ajuntament de Carcaixent, la qual s’executarà en dues fases. En la primera fase, que és la que incorpora l’avantprojecte, no s’inclou la passarel·la de pas ciclopeatonal per comunicar el barri de Materna amb el barri de les Basses, ja que esta es dissenyarà sota el consens entre l’Ajuntament, la Direcció General i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Tampoc està plasmada en la primera fase la rodona de connexió del pont amb l’Avinguda de Carcaixent, com a entrada al barri i l’àrea industrial de Materna. L’objectiu de l’Ajuntament és executar esta segona fase a través de les subvencions d’IVACE per a millora de les àrees industrials, tal i com es va acordar en una reunió de coordinació amb IVACE.

“El punt més important a tindre en compte seria la necessària coordinació entre les entitats que intervenen per tal que tot allò acordat per tindre esta obra de protecció enfront al risc d’inundacions siga realitat”, ha afegit l’alcalde.

Croquis de la actuación completa con la fase dos. / Levante-EMV

Esta actuació és finançada amb Fons del Pla de Recuperació, Transformació I Resiliència, prèvia conformitat del Ple Municipal amb l'avantprojecte aprovat, sol·licitud a la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca perquè execute les obres i compromís per part de l'Ajuntament d'aportar els terrenys necessaris per a l'execució de les obres.

Per la seua banda des de l’Ajuntament s’ha iniciat la convocatòria a l’Associació de Veïns de les Basses, els veïns i l’EGM Materna, per a traslladar la situació del projecte.