Cullera elige el cartel de sus fiestas mayores

La joven diseñadora de Cullera Isabel Garrido Colom es la ganadora del concurso del cartel que anuncia las Fiestas Mayores de Cullera 2025. La obra, titulada ‘Albada’, se ha impuesto a más de una decena de propuestas participantes. El jugrado ha valorado la creatividad, el estilo, la composición y la relación con la temática de las Fiestas de Cullera.

La propuesta ganadora destaca por su textura, a través de diferentes patrones y trazos manuales que transmiten una sensación de collage y aportan un carácter artesanal al cartel. Todo conjunto con una composición donde la corona de la Mare de Déu del Castell vista desde atrás a la parte derecha funciona como referencia y como elemento central de atracción, recordando a el Sol o a fuegos artificiales que simbolizan la celebración.

Esta virgen mira hacia el mar, situado en la parte izquierda, con barcos de vela que le aportan ritmo a la composición, y completado en la parte de arriba con la Penyeta del Moro de Cullera. Con esta escena estamos asistiendo en primera fila a la Aurora de Sant Antoni.

Isabel Garrido tiene 19 años y es estudiante de Diseño de Interiores. La joven, según explica, siempre ha estado rodeada de arte y diseño con «una pasión que siempre me ha acompañado». «Aunque en alguna ocasión he ganado pequeños concurso escolares, nunca había participado en uno de este nivel. Presentarme me hacía muchísima ilusión, pero ganar lo ha hecho todavía más especial», ha relatado.

Además del premio de 1.000 €, el diseño servirá para anunciar las Fiestas Mayores del 2025, que este año se celebran del 26 de abril al 4 de mayo, y para ilustrar la portada y el contenido del libro de fiestas.