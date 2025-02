La sabiduría del campo se hace digital

Aunque prefiere ser reconocido como agricultor antes que como ‘influencer’, lo cierto es que Fernando Durá ha adquirido gran notoriedad como divulgador del mundo rural en redes sociales. Tanto es así que, recientemente, Acció Cultural del País Valencià le distinguió con el premio al mejor creador de contenido comunitario en la Segona Gala del Pòdcast i la Creació de Contingut en Valencià. «Es un reconocimiento que me hace pensar que estoy acertando con lo que hago, que no es otra cosa que dar a conocer nuestro campo, nuestro paisaje y nuestra cultura», comenta tras recibir el premio el horticultor de Albalat de la Ribera.

En la actualidad, más de veinte mil personas se encuentran entre sus seguidores de Instagram, si bien algunos de sus vídeos atesoran decenas de miles de reproducciones. Pero su relación con el mundo digital no empezó, ni mucho menos, con el ánimo de adquirir relevancia. «Empecé a compartir en Twitter parte de la labor en el campo, como forma de enseñar a mis clientes cómo es el proceso que culmina con una malla o un cajón de naranjas en un hogar», explica Durá, que añade a continuación: «Me sorprendió ver que cada vez más personas me decían que desconocían cómo funcionaba el trabajo de los agricultores y, poco a poco, me animé a hacer más vídeos».

Al principio, según reconoce, era un contenido menos elaborado, aunque «ahora son más trabajados». «También he aprendido a llegar a más público y captar su atención. El aprendizaje continuo que ya me servía para trabajar en el campo, es el que aplico también en Internet», agrega. Su crecimiento en redes sociales fue progresivo hasta hace relativamente poco. Fue tras la dana, al compartir vídeos e imágenes sobre cómo los agricultores de la Ribera Baixa ofrecían su ayuda a los pueblos afectados por la catástrofe, cuando ganó un mayor número de seguidores.

«No pretendo vivir de esto»

El éxito, no obstante, no se le sube a la cabeza. «No pretendo vivir de esto. Soy agricultor antes que creador de contenido, aunque tengo un altavoz que quiero aprovechar. Quiero seguir haciendo vídeos como los que hago hasta ahora y en valenciano, que es la lengua que hablo desde que me levanto hasta que me acuesto, y dar a conocer la Ribera Baixa y la huerta valenciana», expone Durá.

Para este agricultor de Albalat, «resulta muy gratificante ver cómo cada vez más personas aprenden» sobre el mundo rural. «El conocimiento siempre se ha transmitido, por unas vías o por otras, y ahora tenemos estas, las redes sociales, con las que se puede llegar a un gran público», asevera.

Y, en consecuencia, defiende que su objetivo no es otro que el de transmitir todo el conocimiento que atesora sobre las costumbres agrícolas, pero también sobre el medio ambiente. «Los agricultores no solo somos los responsables de llenar las despensas, también cuidamos del paisaje con nuestra labor», afirma con vehemencia.

Durá recoge el premio de Acció Cultural. / Levante-EMV

De hecho, uno de sus vídeos con mayor repercusión mediática muestra y explica en qué consiste la Perellonà, la tradicional inundación del Parc Natural de l’Albufera. Además de dejar una estampa idílica, con ella se regula la salinidad de los arrozales. También potencia la biodiversidad del paraje, pues ofrece refugio y alimento a varias especies de aves. Algo que, claro, conocen todos los seguidores de Durá, que ya tiene en mente mucho más contenido con el que acercar la realidad rural y natural de una comarca repleta de conocimiento y encantos.

Inspiración

Durá podría sumar, en breve, un nuevo reconocimiento por su labor de creador digital, ya que se encuentra entre los finalistas de los recientemente creados Premios Agroinfluye, que se entregarán en Zaragoza el próximo mes de marzo y buscan reconocer a aquellas personas que, a través de sus redes sociales, «inspiran, educan y transforman el sector agroalimentario y rural». Cada aspirante se postulaba hasta a tres de las catorce categorías disponibles y un jurado ha escogido a cinco finalistas en cada una de ellas.

Durá se encuentra entre los candidatos a ganar uno de estos catorce galardones nacionales, concretamente en la categoría de Agrofoodies, y, además, es el único de los finalistas que crea contenido en redes sociales en valenciano. Una votación popular decidirá el vencedor, que se dará a conocer durante una gala que se celebrará en el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza el 18 de marzo. Con premio o sin él, un reconocimiento más a la promoción que el de Albalat realiza del campo.